Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız

Gün içerisinde saatlerce kullandığımız teknolojik ürünler, elektrik ya da şarj ihtiyacı nedeniyle bizleri prizlere bağımlı hale getirebiliyor. Okul, ev ya da ofis gibi alanlarda prizlere ulaşmanın güç olduğu durumlarda ise imdadımıza uzatma kabloları yetişmekte.



3'lü, 6'lı ya da 12'li olabilecek şekilde üretilen bu kablolara birçok teknolojik aletimizin fişlerini takıyor olsak da, hepimiz yaptığı bu davranış uzmanlara göre oldukça zararlı bir duruma yol açabilir. Özellikle yeni nesil teknolojik ürünlerin birçoğu gün geçtikçe pillerle çalışmaktan uzaklaşıp doğrudan fişle ya da şarj edilebilir bataryalarla kullanılır hale gelmekte.



UZATMA KABLOLARI TEHLİKE SAÇIYOR



Uzatma kabloları genellikle prizlere uzak noktalarda kullanışlı görünse de bazı durumlarda risk oluşturabilir. Çamaşır makinesi, buzdolabı, mikrodalga fırın, kahve makineleri, ütüler, ısıtıcılar, klimalar ve benzeri büyük cihazlar için üreticiler doğrudan priz kullanımını öneriyor.



İşte uzatma kablosu kullanmamanız gereken teknolojik aletler...