Bu 5 Bitkiyi Evinizden Eksik Etmeyin: Astıma İyi Geliyor, Evin Havasını Temizliyor, Yanıkları Bile Tedavi Ediyor
Evlerin en güzel süsleri olan bitkilerin bazıları sadece süs olmaktan çok sağlık açısından da önemli rollere sahip. İşte hem evin havasını temizleyen hem de bakımı zahmetsiz 5 ev yeşili…
Kaynak: Haber Merkezi
İç mekan bitkileri, sadece evinize estetik bir dokunuş katmakla kalmaz, aynı zamanda hava kalitesini iyileştirerek sağlığınıza da olumlu katkıda bulunur. İşte kolay bakımıyla öne çıkan ve iç mekanlar için uygun olan bazı bitkiler…
SANSEVİERİA (PAŞA KILICI)
Yatak odanız için mükemmel bir seçim olan Sansevieria, havayı temizleme konusundaki üstün yetenekleriyle bilinir. Formaldehit, benzen ve toluen gibi zararlı toksinleri ortamdan uzaklaştırır. Bakımı oldukça kolaydır ve dolaylı güneş ışığında rahatça büyür. Havanın kalitesini en üst düzeye çıkarmak için birden fazla Sansevieria bitkisi bulundurabilirsiniz.
SARMAŞIK TÜRLERİ
Sarmaşık türleri, havadaki alerjenleri azaltarak astım hastaları ve alerji hassasiyeti olanlar için rahat bir nefes aldırır. Özellikle geceleri daha dinlendirici bir uyku sağlar. Ancak bu bitkiler evcil hayvanlar ve küçük çocuklar için toksik olabilir; dolayısıyla yerleştirme konusunda dikkatli olmanız önemlidir.
ALOE VERA
Aloe Vera, iyileştirici özellikleriyle ünlüdür. Güneş yanıkları, tahriş olmuş cilt, uçuklar ve hatta sedef hastalığı gibi sorunların tedavisinde etkilidir. Ayrıca evde doğal bir nemlendirici ve ferahlatıcı görevi görür. Bakımı kolaydır ve evinizin havasını temizlerken aynı zamanda şifa kaynağı olur.
KURDELA ÇİÇEĞİ (CHLOROPHYTUM)
Havayı temizlemede oldukça başarılı olan Kurdela Çiçeği, formaldehit ve karbon monoksit gibi zararlı maddelerle savaşır. Kağıt torbalar, mumlu kağıtlar ve kontrplak panellerdeki toksik bileşenleri ortamdan uzaklaştırır. Fazla bakım gerektirmeyen bu bitki, bitki bakımına yeni başlayanlar için harika bir tercihtir.
FİCUS (BENJAMİN AĞACI)
Ficus bitkisi, büyük yaprakları sayesinde havadaki zararlı maddeleri emer ve ortam havasını tazeler. Ancak yaprakların tozlanabileceğini unutmayın; düzenli olarak temizlemek bitkinin performansını artırır. Bakımı zorlayıcı olmasa da büyümek için uygun bir ortam ve düzenli bakım ister.
BİTKİLERLE DAHA SAĞLIKLI VE CANLI BİR MEKAN
Bu bitkiler, evinizi hem görsel hem de sağlık açısından daha yaşanabilir bir hale getirmek için harika bir başlangıçtır. Kolay bakımları sayesinde bitkilerle uğraşma deneyiminizi keyifli bir hobiye dönüştürebilirsiniz. Bitkiler sadece dekoratif bir eşya değil, aynı zamanda evinizdeki sağlıklı yaşamın bir parçasıdır.