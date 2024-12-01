Bu 5 Bitkiyi Evinizden Eksik Etmeyin: Astıma İyi Geliyor, Evin Havasını Temizliyor, Yanıkları Bile Tedavi Ediyor

SANSEVİERİA (PAŞA KILICI)

Yatak odanız için mükemmel bir seçim olan Sansevieria, havayı temizleme konusundaki üstün yetenekleriyle bilinir. Formaldehit, benzen ve toluen gibi zararlı toksinleri ortamdan uzaklaştırır. Bakımı oldukça kolaydır ve dolaylı güneş ışığında rahatça büyür. Havanın kalitesini en üst düzeye çıkarmak için birden fazla Sansevieria bitkisi bulundurabilirsiniz.

SARMAŞIK TÜRLERİ

Sarmaşık türleri, havadaki alerjenleri azaltarak astım hastaları ve alerji hassasiyeti olanlar için rahat bir nefes aldırır. Özellikle geceleri daha dinlendirici bir uyku sağlar. Ancak bu bitkiler evcil hayvanlar ve küçük çocuklar için toksik olabilir; dolayısıyla yerleştirme konusunda dikkatli olmanız önemlidir.