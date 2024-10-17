Bu 2 Ayda Doğan Çocuklar Daha Uzun Ömürlü Oluyor: İşte En Sağlıklı Çocukların Doğduğu Aylar
Çocukların doğduğu ayların yaşam süreleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Bu iki ayda doğan çocuklar daha uzun ömürlü oluyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yıllar süren araştırmalar, çocukların doğduğu ayların yaşam süreleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Yapılan çalışmalar, Mayıs ve Kasım aylarında doğan çocukların, diğer aylara göre daha uzun bir ömre sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu aylarda doğan çocukların sağlıklı bir yaşam sürme ve daha az sağlık sorunu yaşama ihtimalleri de artıyor.
UZUN YAŞAMIN SIRRI
Uzun yaşam üzerine yazılan popüler eserlerden biri olan "İkigai: Uzun ve Mutlu Bir Yaşamın Japon Sırrı", dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı 'mavi bölgeleri' inceliyor. Héctor García ve Francesc Miralles'in kaleme aldığı bu kitap, uzun ve sağlıklı bir yaşamın yalnızca fiziksel aktivitelerle sınırlı olmadığını savunuyor.
2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 100 yaşına yakın yaşayan bireylerin benzer kişilik özelliklerine sahip oldukları belirlendi.
Uzun yaşayan insanların belirgin iki özelliği ise:
Olumlu Tutum: Uzun ömür araştırmalarında yer alan bireylerin çoğu, iyimser ve dışa dönük kişiliklere sahip. Gülmeyi yaşamlarının önemli bir parçası olarak gören bu insanlar, ruh sağlıklarının yanı sıra daha uzun bir yaşam sürdürebiliyorlar. 98 yaşındaki Larry Janisse, “Hayatınızda bir şekilde gülmek zorundasınız” diyor.
Duygusal Farkındalık: Duygularını sağlıklı bir şekilde ifade edebilme yeteneği de uzun ömürlü bireyler arasında sık görülen bir özellik. Duygularını bastırmayan bu insanlar, ilişkilerini güçlendirerek daha mutlu bir yaşam sürdürüyorlar. Araştırmalar, bu özelliklerin arttıkça yaşam süresinin uzadığını gösteriyor.