Bu 2 Ayda Doğan Çocuklar Daha Uzun Ömürlü Oluyor: İşte En Sağlıklı Çocukların Doğduğu Aylar

UZUN YAŞAMIN SIRRI

Uzun yaşam üzerine yazılan popüler eserlerden biri olan "İkigai: Uzun ve Mutlu Bir Yaşamın Japon Sırrı", dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı 'mavi bölgeleri' inceliyor. Héctor García ve Francesc Miralles'in kaleme aldığı bu kitap, uzun ve sağlıklı bir yaşamın yalnızca fiziksel aktivitelerle sınırlı olmadığını savunuyor.

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 100 yaşına yakın yaşayan bireylerin benzer kişilik özelliklerine sahip oldukları belirlendi.