Bu 10 Eşyayı Aracında Bırakan Yandı! Hırsızlıktan Yangına Kadar Her Şeye Davetiye Çıkarıyor
Arabada yemek yemek, pet şişe bırakmak, parfüm ve çakmak gibi eşyaları saklama gözlerine koymak sanıldığı kadar masum değil. Bu 10 eşya hırsızlara davetiye çıkardığı gibi, yangına, bakterilere ve patlamaya bile sebep olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler:
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatta araçlarımızı pratik bir saklama alanı olarak kullanmak cazip gelebilir. Ancak bazı eşyalar var ki, hem güvenliğiniz hem de maddi kayıpların önlenmesi açısından kesinlikle aracınızda bırakılmamalıdır. İşte dikkat etmeniz gereken o eşyalar…
1- Elektronik Cihazlar
Laptop, tablet, cep telefonu gibi elektronik cihazlar, hırsızların en çok hedef aldığı eşyalar arasında yer alıyor. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı ısınan bu cihazlar arızalanabilir, hatta patlama riski taşıyabilir.
2- İlaçlar
İlaçlar, sıcaklık değişimlerinden olumsuz etkilenerek etkinliğini kaybedebilir. Özellikle sıcak yaz aylarında aracınızda bırakılan ilaçlar sağlığınızı tehdit edebilir.
3- Değerli Belgeler ve Kimlikler
Pasaport, ehliyet, kredi kartları gibi belgelerinizi araçta bırakmak kimlik hırsızlığı riskini artırabilir. Ayrıca, bu tür belgelerin kaybolması, hukuki ve maddi açıdan ciddi sorunlara yol açabilir.
4- Gıda ve İçecekler
Araçta unutulan gıdalar sıcak havalarda hızla bozulabilir ve bakteri üremesine neden olabilir. Dökülen içecekler ise kötü kokuya ve hijyen sorunlarına yol açabilir.
5- Yanıcı Maddeler
Parfüm, deodorant, alkol bazlı temizleyiciler gibi yanıcı maddeler, sıcak hava koşullarında patlama riski taşır. Araç içindeki sıcaklık artışı bu tür maddelerin alev almasına neden olabilir.
6- Yedek Anahtarlar
Aracınızın yedek anahtarını içinde bırakmak, hırsızlara davetiye çıkarmak anlamına gelir. Bu durum hem güvenlik riskini artırır hem de aracınıza erişiminizi kaybetmenize yol açabilir.
7- Çocuk Oyuncakları
Özellikle plastik oyuncaklar, sıcak havalarda eriyebilir veya şekil değiştirebilir. Pilli oyuncaklarda ise bataryalar aşırı ısınarak patlama tehlikesi yaratabilir.
8- Su Şişesi
Plastik su şişeleri, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında kimyasal maddeler salabilir. Bu durum suyun sağlığa zararlı hale gelmesine neden olabilir.
9- Gözlükler
Sıcak hava nedeniyle plastik çerçeveli gözlükler eğilip bükülebilir, camlar zarar görebilir. Metal çerçeveler ise aşırı ısınarak cildinize zarar verebilir.
10- Islak Giysiler ve Havlular
Araç içinde bırakılan ıslak havlular ve giysiler, küf ve bakteri oluşumuna neden olabilir. Nemli bir ortamda üreyen bu mikroorganizmalar kötü kokuya ve sağlık sorunlarına yol açabilir.