Bu 10 Eşyayı Aracında Bırakan Yandı! Hırsızlıktan Yangına Kadar Her Şeye Davetiye Çıkarıyor

4- Gıda ve İçecekler

Araçta unutulan gıdalar sıcak havalarda hızla bozulabilir ve bakteri üremesine neden olabilir. Dökülen içecekler ise kötü kokuya ve hijyen sorunlarına yol açabilir.

5- Yanıcı Maddeler

Parfüm, deodorant, alkol bazlı temizleyiciler gibi yanıcı maddeler, sıcak hava koşullarında patlama riski taşır. Araç içindeki sıcaklık artışı bu tür maddelerin alev almasına neden olabilir.

6- Yedek Anahtarlar

Aracınızın yedek anahtarını içinde bırakmak, hırsızlara davetiye çıkarmak anlamına gelir. Bu durum hem güvenlik riskini artırır hem de aracınıza erişiminizi kaybetmenize yol açabilir.