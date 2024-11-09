Brokoliyi Böyle Pişirince Faydası 2 Katına Çıkıyor: Meğer Yıllarca Yanlış Yapmışız
Kışın vazgeçilmez yemeklerinden olan brokoli, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez parçalarındandır. Uzmanlar brokolinin pişirilmesindeki püf noktayı açıkladı. Böyle yapınca faydası 2 katına çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar tarafından kanserle mücadelede en güçlü silahlardan biri olarak gösterilen brokoli, sağlığımız için sayısız fayda sunuyor. Diyetisyenlerin de sıklıkla önerdiği bu yeşil sebze, sadece lezzetli değil aynı zamanda besin değeri oldukça yüksek.
Brokoli, içerdiği güçlü antioksidanlar ve kükürt bileşikleri sayesinde vücudu kanserojen maddelerden korur. Özellikle akciğer, mesane ve kalın bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.
Brokoli, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisiyle öne çıkar. İçerdiği potasyum, kan basıncını düzenlerken, antioksidanlar da damar sağlığını korur. C vitamini deposu olan brokoli, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler, kabızlık gibi sorunları önler. Brokoli, göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir.
BROKOLİYİ BÖYLE PİŞİRİNCE FAYDASI 2 KATINA ÇIKIYOR
Brokoliden maksimum fayda almak için buharda pişirme yöntemi tercih edilmelidir. Çiğ olarak tüketildiğinde de besin değerini korur. Ancak aşırı pişirme, vitamin ve mineral kaybına neden olabilir. Koyu yeşil ve mor brokoliler, daha yüksek besin değeri sunar Brokoli sapları da oldukça besleyicidir. Havuç ve elma ile birlikte blenderdan geçirilerek lezzetli ve sağlıklı bir smoothie hazırlayabilirsiniz.