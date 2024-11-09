Brokoliyi Böyle Pişirince Faydası 2 Katına Çıkıyor: Meğer Yıllarca Yanlış Yapmışız

BROKOLİYİ BÖYLE PİŞİRİNCE FAYDASI 2 KATINA ÇIKIYOR

Brokoliden maksimum fayda almak için buharda pişirme yöntemi tercih edilmelidir. Çiğ olarak tüketildiğinde de besin değerini korur. Ancak aşırı pişirme, vitamin ve mineral kaybına neden olabilir. Koyu yeşil ve mor brokoliler, daha yüksek besin değeri sunar Brokoli sapları da oldukça besleyicidir. Havuç ve elma ile birlikte blenderdan geçirilerek lezzetli ve sağlıklı bir smoothie hazırlayabilirsiniz.