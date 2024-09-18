Brokoli, Enginar ya da Avokado Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Sebze Bakın Neymiş

Diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan sebzelerden hangisinin daha sağlıklı olduğunu biliyor musunuz? Uygun miktarda tüketilmeleri halinde hemen hemen tüm sebzeler sağlığa faydalı olsa da, bazı sebzeler vücudumuz için olmazsa olmaz besinler arasında yer alıyor. İşte doktorlar tarafından sağlığa en faydalı olduğu belirlenen 3 sebze...

Brokoli, Enginar ya da Avokado Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Sebze Bakın Neymiş - Resim: 1

Sağlıklı beslenmek isteyen bir insana verilen ilk tavsiye, hemen hemen her zaman sebze ağırlıklı bir diyet listesi hazırlamasıdır.

Sebzeler, kalori açısından oldukça zayıf olmasının yanı sıra besin değerleri bakımından en zengin gıdalar arasında yer alıyor. Ancak bu ezber, tüm sebzelerin faydalı olduğu yanılsamasına neden olurken, en faydalı sebzelerin tüketimini sınırlandırmaya yol açabilir.

Halk arasında brokoli, Brüksel lahanası ve enginar gibi sebzelerin sağlık için en değerli olan türler olduğu anlayışı yaygın olsa da, yapılan araştırmalar bu görüşün yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Yüzlerce sebze ve bitki türünü incelemeye alan uzmanlar, insan sağlığı için uzun vadede tüketilmesinin yarar sağladığı sebzeleri sıraladı.

Illinois Üniversitesi Beslenme ve Gıda Bilimi Fahri Profesörü On Erdman, yapılan uzun süreli araştırmalar sonucunda sağlığa en faydalı 3 sebzeyi açıkladı...

Haberin devamını okumak için tıklayın
1 Lokması Bile 10 Yıl Yaşlandırıyor: Uzmanlar Uyardı Sakın Tüketmeyin 1 Lokması Bile 10 Yıl Yaşlandırıyor: Uzmanlar Uyardı Sakın Tüketmeyin
Erkeklerde ve Kadınlarda Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı Erkeklerde ve Kadınlarda Saç Dökülmesini Durdurduğu Kanıtlandı
Karaciğeri ve Tiroid Bezlerini Koruyor, Kolesterolü Düşürüyor: Doktorlar En Faydalı Tatlıyı Açıkladı Karaciğeri ve Tiroid Bezlerini Koruyor, Kolesterolü Düşürüyor: Doktorlar En Faydalı Tatlıyı Açıkladı
Ağda, Cımbız ve Tıraş Bıçağına Veda Edeceksiniz: 1 Kaşığı Tüyleri Avuç Avuç Döküyor Ağda, Cımbız ve Tıraş Bıçağına Veda Edeceksiniz: 1 Kaşığı Tüyleri Avuç Avuç Döküyor
Saksılara Ekti 4 Mevsim Hasat Ediyor: Emekli Olunca Başladı Paraya Para Demiyor Saksılara Ekti 4 Mevsim Hasat Ediyor: Emekli Olunca Başladı Paraya Para Demiyor
Çoraplara Limon Sıkmanın Faydaları: Bakın Ne İşe Yarıyor Çoraplara Limon Sıkmanın Faydaları: Bakın Ne İşe Yarıyor
Menemeni Lezzetlendiren Altın Kural! Şeflerin 1 Kaşık Tavaya Ekliyormuş Menemeni Lezzetlendiren Altın Kural! Şeflerin 1 Kaşık Tavaya Ekliyormuş
Doktorlar Sağlığa En Faydalı 9 Balık Türünü Açıkladı Doktorlar Sağlığa En Faydalı 9 Balık Türünü Açıkladı
En Az 5 Kilogram Zayıflama Garantili 14 Günlük Japon Diyeti En Az 5 Kilogram Zayıflama Garantili 14 Günlük Japon Diyeti
Herkesin Mutfağında Var! Dünyaca Ünlü Marka İflasını Açıkladı 78 Yıllık Ünlü Marka İflas Bayrağını Çekti
Bit Sorununu Tarihe Karıştıracak Doğal Yöntem! Birkaç Damlası Bile Anında Yok Ediyor Bit Sorununu Tarihe Karıştıracak Doğal Yöntem! Birkaç Damlası Bile Anında Yok Ediyor
Tarihteki En Eski Kurşun O İlimizde Ortaya Çıktı: Arkeologlar Yıllardır Kazı Çalışmaları Yapıyordu Tarihteki En Eski Kurşun O İlimizde Ortaya Çıktı: Arkeologlar Yıllardır Kazı Çalışmaları Yapıyordu