Brokoli, Enginar ya da Avokado Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Sebze Bakın Neymiş

Sağlıklı beslenmek isteyen bir insana verilen ilk tavsiye, hemen hemen her zaman sebze ağırlıklı bir diyet listesi hazırlamasıdır.



Sebzeler, kalori açısından oldukça zayıf olmasının yanı sıra besin değerleri bakımından en zengin gıdalar arasında yer alıyor. Ancak bu ezber, tüm sebzelerin faydalı olduğu yanılsamasına neden olurken, en faydalı sebzelerin tüketimini sınırlandırmaya yol açabilir.



Halk arasında brokoli, Brüksel lahanası ve enginar gibi sebzelerin sağlık için en değerli olan türler olduğu anlayışı yaygın olsa da, yapılan araştırmalar bu görüşün yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Yüzlerce sebze ve bitki türünü incelemeye alan uzmanlar, insan sağlığı için uzun vadede tüketilmesinin yarar sağladığı sebzeleri sıraladı.



Illinois Üniversitesi Beslenme ve Gıda Bilimi Fahri Profesörü On Erdman, yapılan uzun süreli araştırmalar sonucunda sağlığa en faydalı 3 sebzeyi açıkladı...