Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin

BOZULMUŞ SODA NASIL ANLAŞILIR?

Soda normalde kokusuzdur ancak hoş olmayan bir koku fark ederseniz o sodayı çöpe atmalısınız.Sodayı açtığınızda köpürmüyor veya basınç hissi yaratmıyorsa, gazını kaybetmiş demektir.Sodanın tadında ekşi veya metalik bir tat oluşmuşsa ve görünümünde bulanıklık, tortu veya renk değişimi varsa bu sodanın bozulduğu anlamına gelir.