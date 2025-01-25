Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin
Herkesin severek içtiği soda, doğru saklandığında uzun süre tazeliğini korur ancak, bozulmuş soda tüketmek bir çok sağlık sorunlarına neden olur. Peki bozulmuş soda nasıl anlaşılır?
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerimizin vazgeçilmezi olan soda, doğru koşullarda saklanmadığında bozulabilir. Gazlı içeceklerin tazeliğini korumak ve güvenle tüketmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki herkesin severek tükettiği sodanın bozulduğu nasıl anlaşılır? İşte detaylar...
6-12 AY İÇİNDE TÜKETİLMESİ GEREK
Kapalı sodalar, son kullanma tarihine kadar genellikle taze kalır. Ancak ideal tat için 6-12 ay içinde tüketilmesi önerilir. Açılan sodalar, gazını hızlıca kaybeder. Buzdolabında bile olsa, 1-2 gün içinde tadı değişebilir.
BOZULMUŞ SODA NASIL ANLAŞILIR?
Soda normalde kokusuzdur ancak hoş olmayan bir koku fark ederseniz o sodayı çöpe atmalısınız.Sodayı açtığınızda köpürmüyor veya basınç hissi yaratmıyorsa, gazını kaybetmiş demektir.Sodanın tadında ekşi veya metalik bir tat oluşmuşsa ve görünümünde bulanıklık, tortu veya renk değişimi varsa bu sodanın bozulduğu anlamına gelir.