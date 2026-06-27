Bozcaada Yaz Boyunca O Araçların Geçişi Yasaklandı

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz dönemi boyunca 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüslerin geçişi yasaklandı.

Son Güncelleme:
Bozcaada Yaz Boyunca O Araçların Geçişi Yasaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz dönemi boyunca 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüslerin geçişi yasaklandı. İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı. Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek. Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Bozcaada Çanakkale
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih
TÜİK’ten Çarpıcı Veriler: Ev İşini Kadınlar Sırtlıyor, Erkekler Sosyal Medyada Vakit Geçiriyor! TÜİK’ten Çarpıcı Veriler: Ev İşini Kadınlar Sırtlıyor, Erkekler Sosyal Medyada Vakit Geçiriyor!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Yeğeni Son Anlarını Anlattı Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama
İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı: Tansiyon Yükseldi! 'Pişman Olacaklar' İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı
Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a Diplomasını Takdim Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torununun Diplomasını Verdi
Ankara Merkezli 'Terör' Soruşturması: 212 şüpheliden 178'i tutuklandı Ankara Merkezli 'Terör' Soruşturması