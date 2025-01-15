Böylesi Görülmedi! Sivaslı Öğretmen İsrail’e Kızdı, Vatandaşı Şaplaklamaya Başladı: Kanseri Bile Yenen Varmış

‘KANSERİ YENDİM’ İDDİASI

Özment’in hastaları arasında ilginç hikayeler dikkat çekti. Dördüncü evre akciğer kanseri olan Hatim Doğan Sönmez, ilk başta bu yönteme inanmadığını ancak zamanla faydasını gördüğünü iddia ett. Sönmez, “Yaklaşık 1-2 ay önce önce Taner hoca ile karşılaştım. Gel seni tedavi edeceğim dedi. Ben tedavi edebileceğine inanmadım. Daha sonra yanına gittim, bana vurma olayını uyguladı, yürüyüşü uyguladı ve yürü dedi durma hareket halinde ol dedi. Bu tedaviyi bir ay uyguladı ve ben kendimi çok iyi hissettim. Düzeldim iyileştim ve sonra benim geçim sıkıntım vardı ve çobanlık yapmaya gidecektim ama Taner hoca bana gitmemen gerektiğini söyledi. Gitmek zorunda olduğum için gittim, bir ay kadar çobanlık yaptım. Üşüttüm ve geri hasta oldum. Şu an da geri geldim ve bana vurmaya başladı tekrardan. Tekrar düzelmeye başladım” dedi.