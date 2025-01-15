Böylesi Görülmedi! Sivaslı Öğretmen İsrail’e Kızdı, Vatandaşı Şaplaklamaya Başladı: Kanseri Bile Yenen Varmış
Sivas’ta emekli öğretmen Taner Özment, İsrail’e kızarak soğuk su ve şaplaklı bir tedavi yöntemi geliştirdi. Özment’in tedavi yönteminden memniniyet duyduklarını söyleyen vatandaşlar, bu tedavi yönteminin kanseri bile yendiğini iddia etti.
Kaynak: İHA
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Taner Özment, İsrail’e kızarak sıra dışı bir tedavi yöntemi geliştirdi. Özment, "soğuk su ve şaplak" adını verdiği yönteminde rahatsızlık bulunan bölgeleri tokatlayarak sinirleri harekete geçirdiğini ve bu sayede sağlık sorunlarına çözüm ürettiğini iddia etti.
‘KÖTÜ GİDİŞATA KAFAMA GÖRE ÇÖZÜM OLUŞTURDUM’
Özment, geleneksel yöntemlere dayanarak geliştirdiği tedavi yaklaşımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özment, modern sağlık sisteminin bazı olumsuz yanlarını eleştirerek, Türk milletinin kendi tıbbi kaynaklarına dönmesi gerektiğini söyledi.
Kovid-19 döneminde yapılan aşıların Türk milletine birçok zarar verdiğini söyleyen Özment, “Türk milletinin kendi geliştirdiği aşı olsaydı kendi milletini imha etmek için kendi evlatlarını feda eder miydi? Sağlık tehlikeli ve masraflı bir şey. Ben bir Türk evladı bir Müslüman olarak bu kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum” dedi.
‘ŞAPLAK VE SOĞUK SU ENERJİ VE KAN DOLAŞIMINI DÜZENLİYOR’
Özment, geliştirdiği tedavi yöntemine ilişkin olarak şunları söyledi:
Türk milletin gelenekleriyle oluşturmuş olduğu bir tıp vardı. Hastalıklara karşı bu yöntemleri bulmamın sebebi unutulmuş geleneksel yöntemleri gün yüzüne çıkarma isteğimden oldu. Zaman içerisinde Siyonistler Türk tıp sistemini Türklerin elinden alıp nüfuslarını kırabilmenin yollarını aradılar. Bu yollardan birinin de sağlık sistemi olduğunu gördüler. İnsan öldürmenin en iyi yeri hastanelerdir. Çünkü yanlış teşhisten birçok insanın öldüğünü görüyoruz.
'HASTANEDE 5-6 AY, BENDE 1 HAFTA'
İsrail’in dünya nüfusunu kırmaya karşı sağlık sisteminde, gıdada ve ahlaka karşı projelerde bulunduğunu söyleyen Özment, “Ben bir Türk evladı bir Müslüman olarak bu kötü gidişata kendi kafama göre çözüm oluşturdum ve sağlığı baz almak istedim. Bizim bu gün ki tedavi sistemimiz de boyun fıtığını beş altı ay sürerken ben bir hafta içerisinde tedavi ediyorum. Bir organ yeterli çalışmıyorsa oraya kan gelmiyor ve sinir sistemi yeterli enerji üretmiyordur. Kan geliyorsa oraya kırmızıya yakındır. Eğer daha koyu kırmızıysa dolaşım da bir bozukluk olduğu anlaşılır. Soğuk su ve şaplak özel olarak organlara uygulanınca lifleri organları daha enerjik yapıya getiriyor ve düzelmesini sağlıyor” dedi.
‘KANSERİ YENDİM’ İDDİASI
Özment’in hastaları arasında ilginç hikayeler dikkat çekti. Dördüncü evre akciğer kanseri olan Hatim Doğan Sönmez, ilk başta bu yönteme inanmadığını ancak zamanla faydasını gördüğünü iddia ett. Sönmez, “Yaklaşık 1-2 ay önce önce Taner hoca ile karşılaştım. Gel seni tedavi edeceğim dedi. Ben tedavi edebileceğine inanmadım. Daha sonra yanına gittim, bana vurma olayını uyguladı, yürüyüşü uyguladı ve yürü dedi durma hareket halinde ol dedi. Bu tedaviyi bir ay uyguladı ve ben kendimi çok iyi hissettim. Düzeldim iyileştim ve sonra benim geçim sıkıntım vardı ve çobanlık yapmaya gidecektim ama Taner hoca bana gitmemen gerektiğini söyledi. Gitmek zorunda olduğum için gittim, bir ay kadar çobanlık yaptım. Üşüttüm ve geri hasta oldum. Şu an da geri geldim ve bana vurmaya başladı tekrardan. Tekrar düzelmeye başladım” dedi.