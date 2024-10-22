Böyle Uyuyanlar Dikkat: Bu Uyku Pozisyonunun Ömrü Kısalttığı Ortaya Çıktı

Kaliteli bir uyku, vücudumuzun ve beynimizin düzgün çalışması için çok önemlidir ancak sadece uyku süresi değil, uyku pozisyonu da büyük önem taşır. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için en uygun pozisyonun sol tarafa yatmak olduğu ortaya çıkıyor.

HANGİ UYKU POZİSYONU DAHA SAĞLIKLI?

Sol tarafa yatmanın, vücudun su dengesini olumlu yönde etkileyerek, metabolizmanın ve toksinlerin atılmasında rol oynayan lenf düğümlerini uyardığı belirtiliyor. Sağ tarafa yatıldığında ise bu süreç yavaşlayabiliyor; çünkü bu durum, lenfatik sistemin kalbe madde taşıma işlevini zorlaştırıyor. Tıkanmış bir lenfatik sistem, artrit, baş ağrısı, kas ağrıları, kronik yorgunluk ve cilt sorunları gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

DALAK FONKSİYONUNU DESTEKLER

Dalak, vücudun sol tarafında yer alır ve lenfatik sistem için önemli bir filtre görevi görür. Sol tarafa yatmak, atık maddelerin lenf düğümlerinden geçip dalağa ulaşımını kolaylaştırarak, dalak fonksiyonunu destekler.

SAĞLIKLI KALP FONKSİYONU SAĞLAR

Kalbin sol tarafı, vücuda kan pompalayan bölümdür. Sol tarafa yattığımızda, yerçekimi sayesinde kalp üzerindeki yük azalır, bu da sağlıklı kalp fonksiyonunu destekler.

SİNDİRİM SÜRECİNİ ARTTIRIR

Ayurveda'ya göre, yemekten sonra sol tarafa yatmak sindirim sistemine fayda sağlar. Bu pozisyon, sindirim enzimleri üreten mide ve pankreasın rahatlamasını sağlarken, sindirim sürecini de daha verimli hale getirir.

Ayrıca, ince ve kalın bağırsak arasındaki ileo-çekal kapak alt karın bölgesinde bulunur ve atıkların taşınmasında önemli bir rol oynar. Sol tarafımızda yatmak, yerçekimi etkisiyle dışkıların düzgün hareket etmesini destekler. Böylece ince bağırsaktaki atıklar, kalın bağırsağa daha rahat geçer.

Kaynak: Haber Merkezi