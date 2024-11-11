Böyle Uyumak Kör Ediyor: Bilim İnsanları Sakın Yapmayın Diyerek Uyardı
Amerikan Acil Tıp Uzmanları Koleji araştırmasında ortaya çıkardı. Uyku öncesi yapılan bir ihmal, görme yetimizi kaybetmemize neden olabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatın koşturmacasında sıklıkla yaptığımız küçük hatalar, farkında olmadan büyük sorunlara yol açabiliyor. Özellikle uyku öncesi yapılan bir ihmal, görme yetimizi kaybetmemize neden olabilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Amerikan Acil Tıp Uzmanları Koleji’nin son araştırması, göz sağlığımız için hayati önem taşıyan çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.
BÖYLE UYUMAK KÖR EDİYOR
Gözlük yerine lens kullanmayı tercih eden birçok kişi, lenslerini çıkarmadan uyuma alışkanlığına sahip. Bu durum, gözde ciddi bakteriyel enfeksiyonlara yol açarak körlüğe kadar varabilecek sonuçlar doğurabiliyor.
ENFEKSİYONLAR ARASINDA EN TEHLİKELİSİ
Lenslerin uzun süre gözde kalması, gözün oksijen almasını engeller ve bakteri üremesi için ideal bir ortam oluşturur. Özellikle de uyku sırasında gözler kapalı olduğu için bu risk daha da artar. Ortaya çıkan enfeksiyonlar arasında en tehlikelisi, mikrobiyal keratit olarak bilinen ve korneada iltihap ve ülser oluşmasına neden olan bir durumdur. Bu durum tedavi edilmezse körlüğe yol açabilir.