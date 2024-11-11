Böyle Uyumak Kör Ediyor: Bilim İnsanları Sakın Yapmayın Diyerek Uyardı

ENFEKSİYONLAR ARASINDA EN TEHLİKELİSİ

Lenslerin uzun süre gözde kalması, gözün oksijen almasını engeller ve bakteri üremesi için ideal bir ortam oluşturur. Özellikle de uyku sırasında gözler kapalı olduğu için bu risk daha da artar. Ortaya çıkan enfeksiyonlar arasında en tehlikelisi, mikrobiyal keratit olarak bilinen ve korneada iltihap ve ülser oluşmasına neden olan bir durumdur. Bu durum tedavi edilmezse körlüğe yol açabilir.