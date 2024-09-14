Böyle Pişen Nohut Asla Gaz Yapmıyor: 1 Kaşık Ekleyen Tabak Tabak Yiyecek

Geleneksel Türk mutfağında önemli bir yeri olan nohut, özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen besleyici bir yemektir. Ancak, nohutun gaz yapıcı etkisi, bazen tüketim sonrasında rahatsızlık yaratabilir. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak ve mükemmel nohut yemeği pişirmenin sırları:

KARBONATIN MUCİZEVİ ETKİSİ

Nohutun bir gece önceden suda bekletilmesi gerekir, ancak bu suya bir tatlı kaşığı karbonat eklemek nohutların daha hızlı şişmesini sağlar. Aynı zamanda karbonat, nohutları daha yumuşak hale getirerek pişirme süresini kısaltır ve sindirimi kolaylaştırır.

1 TUTAM KİMYON YETERLİ

Bir diğer etkili yöntem ise nohut yemeğine bir tutam kimyon eklemektir. Usta aşçılar, kimyonun nohutun gaz yapıcı etkisini ortadan kaldırdığını ve yemeği daha hafif hale getirdiğini söylüyor. Tencereye pişirme sırasında ekleyeceğiniz bir tutam kimyon, bu sorunu çözmeye yardımcı olur.