Böyle Pişen Nohut Asla Gaz Yapmıyor: 1 Kaşık Ekleyen Tabak Tabak Yiyecek
Nohut yemeği yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar sayesinde hem lezzetli hem de gaz yapmayan bir yemek hazırlamak mümkün.
Kaynak: Gerçek Gündem
Geleneksel Türk mutfağında önemli bir yeri olan nohut, özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen besleyici bir yemektir. Ancak, nohutun gaz yapıcı etkisi, bazen tüketim sonrasında rahatsızlık yaratabilir. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak ve mükemmel nohut yemeği pişirmenin sırları:
KARBONATIN MUCİZEVİ ETKİSİ
Nohutun bir gece önceden suda bekletilmesi gerekir, ancak bu suya bir tatlı kaşığı karbonat eklemek nohutların daha hızlı şişmesini sağlar. Aynı zamanda karbonat, nohutları daha yumuşak hale getirerek pişirme süresini kısaltır ve sindirimi kolaylaştırır.
1 TUTAM KİMYON YETERLİ
Bir diğer etkili yöntem ise nohut yemeğine bir tutam kimyon eklemektir. Usta aşçılar, kimyonun nohutun gaz yapıcı etkisini ortadan kaldırdığını ve yemeği daha hafif hale getirdiğini söylüyor. Tencereye pişirme sırasında ekleyeceğiniz bir tutam kimyon, bu sorunu çözmeye yardımcı olur.
NOHUT YEMEĞİNİN TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı nohut
1 adet soğan
1 yemek kaşığı salça
1 adet domates
2 su bardağı et suyu
1 çay kaşığı tuz, pul biber
Yapılışı:
Nohutları bir gece önceden derin bir kapta suya koyarak ıslatın. Bu işlem, nohutların yumuşaması için önemlidir.
Ertesi gün, bir soğanı ve domatesi küçük küçük doğrayın.
Düdüklü tencereye biraz sıvı yağ ekleyin ve soğanı pembeleşene kadar kavurun.
Ardından doğradığınız domatesleri ve salçayı ekleyin. Salça tamamen pişene kadar karıştırın.
Suyunu süzdüğünüz nohutları tencereye ekleyin. Tuz ve pul biberi ilave ettikten sonra, et suyunu dökün ve yemeğin kaynamasını bekleyin.
Kaynadıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve nohutları 40 dakika boyunca pişirin.
Pişirme süresi bittikten sonra nohutların yumuşaklığını kontrol edin.
Yemeği 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.