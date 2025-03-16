Botokstan 10 Kat Daha Etkili! Ne Gözenek, Ne İnce Çizgi, Ne Kırışıklık Kalıyor: Gece Süren Sabah 10 Yaş Genç Uyanıyor

Cildi Yoğun Şekilde Nemlendiriyor: Muz kabuğunda bulunan doğal nemlendiriciler, cildin nem dengesini korur ve kuruluğu önler. Özellikle kuru ve hassas ciltler için etkili bir doğal bakım sunar.

Gözenekleri Derinlemesine Temizliyor: Peeling etkisi gösteren muz kabuğu, cildin üst tabakasında biriken ölü hücreleri arındırarak cilt yenilenmesini destekler. Daha temiz ve aydınlık bir cilt görünümü sağlar.

İnce Çizgileri ve Kırışıklıkları Azaltıyor: Muz kabuğunun içeriğindeki vitaminler ve mineraller, cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırarak elastikiyetin artmasına yardımcı olur. Bu sayede ciltteki kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümü belirgin şekilde azalır.