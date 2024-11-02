Boş Kavanozları Sakın Evde Tutmayın: Felakete Neden Oluyor

NEDEN UĞURSUZ SAYILIYOR?

İnanışa göre boş kavanozlar, evdeki pozitif enerjiyi çekerek olumsuz bir enerji yaratıyor. Bu durumun maddi sıkıntılara, aile içinde huzursuzluğa ve hatta doğal afetlere yol açabileceği düşünülüyor. Bu nedenle boş kavanozlar, hazırlandıktan sonra evden uzaklaştırılıyor ve genellikle garaj, ahır veya bodrum gibi yerlerde saklanıyor.