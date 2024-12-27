Börekçilerin Tadına Doyulmayan Çıtır Kıymalı Böreğinin Tarifi İfşa Oldu! O Malzeme Yetiyor

Son dönemde hazır gıdalardaki katkı maddeleri ve taklit ürünlere olan güvensizlik nedeniyle ev yapımı börekler daha fazla tercih ediliyor. Evde böreğini kendi yapmak isteyenler, börekçilerdeki vazgeçilmez çıtır kıymalı böreğin tarifini araştırıyor. Peki, kıymalı böreğin çıtır çıtır olması için ne yapmalı? İşte mutfakta fark yaratacak basit bir püf noktası…

ÇITIR BÖREĞİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Kıymalı börek yaparken çıtır bir doku elde etmek istiyorsanız, baklavalık yufka kullanmak gerekiyor. İnce yapısıyla piştikçe çıtırlaşan baklavalık yufka, hem lezzeti artırıyor hem de böreğinizi çıtır çıtır yapıyor.