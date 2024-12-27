Börekçilerin Tadına Doyulmayan Çıtır Kıymalı Böreğinin Tarifi İfşa Oldu! O Malzeme Yetiyor
Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan kıymalı börek, dışı çıtır içi ise yumuşacık lezzetiyle özellikle kahvaltılarda sıkça tercih ediliyor. Peki çıtır kıymalı böreğin tüyosu ne? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde hazır gıdalardaki katkı maddeleri ve taklit ürünlere olan güvensizlik nedeniyle ev yapımı börekler daha fazla tercih ediliyor. Evde böreğini kendi yapmak isteyenler, börekçilerdeki vazgeçilmez çıtır kıymalı böreğin tarifini araştırıyor. Peki, kıymalı böreğin çıtır çıtır olması için ne yapmalı? İşte mutfakta fark yaratacak basit bir püf noktası…
ÇITIR BÖREĞİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Kıymalı börek yaparken çıtır bir doku elde etmek istiyorsanız, baklavalık yufka kullanmak gerekiyor. İnce yapısıyla piştikçe çıtırlaşan baklavalık yufka, hem lezzeti artırıyor hem de böreğinizi çıtır çıtır yapıyor.
ÇITIR KIYMALI BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hamur için:
1 paket böreklik hazır yufka (5 adet)
İç harcı için:
250 gram kıyma
5 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Sos için:
1 su bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için)
ADIM ADIM ÇITIR KIYMALI BÖREK TARİFİ
Sosu hazırlayın: Sos malzemelerini derin bir kaba alıp çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.
İç harcı hazırlayın: Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyip iyice kavurun. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın, ocaktan alın.
Tepsiyi hazırlayın: Fırın tepsisini yağlayın ve bir yufkayı kenarları dışarı taşacak şekilde serin. Üzerine sos sürün.
Kat kat dizin: İkinci yufkayı gelişigüzel serip tekrar sos sürün. Kıymalı harcın yarısını döküp düzeltin. Üçüncü yufkayı serip yine sos sürün, kalan kıymalı harcı ekleyin. Dördüncü yufkayı serip aynı işlemi tekrarlayın.
Üst katmanı oluşturun: Son yufkayı serin, kalan sosu üzerine gezdirip düzgünce yayın.
Dinlendirin ve pişirin: Böreği fırına vermeden önce dinlendirin. Ardından üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.