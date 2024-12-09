Börek Pişirirken Yufkaların Arasına Sürülmeliymiş! Çıtır Çıtır Oluyor
Evde lezzetli börek pişirmek için aklınızda bulunması gereken şef tüyosu. Bu tüyo sayesinde böreğiniz çıtır çıtır olacak...
Börek, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. İnce yufkaların çeşitli iç harçlarla doldurulup rulo, muska ya da tepsi şeklinde hazırlanmasıyla yapılır. Peynirli, kıymalı, patatesli, ıspanaklı gibi farklı çeşitleriyle her damak tadına hitap eder. Özellikle çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının yıldızı olan börek, el açması ya da hazır yufkayla yapılabilir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan el açması börekler, emeği ve lezzetiyle ayrı bir yer tutar. Türk mutfağındaki bu eşsiz hamur işi, hem günlük hayatta hem de özel günlerde sıkça tercih edilen bir ikramdır.
BÖREK YAPARKEN BİLMENİZ GEREKEN İNCELİKLER
MADEN SUYU KULLANIN
tarifsiteniz.com'daki bilgilere göre; Böreğin çıtır çıtır olması aslında kolay. Maden suyunu yufka aralarına sürerseniz bir fırça yardımıyla pişireceğiniz börek çıtır çıtır olacaktır.
PEKİ ÇITIR BÖREK TARİFİ NASILDIR?
Malzemeler
3 yufka
100 gr eritilmiş tereyağı
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
İç harcı için
1 kg soğan
Yarım demet maydanoz
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için
1 yumurta sarısı
Susam
HAZIRLANIŞI
Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Tereyağını tavada eritin. Soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar soteleyin. Tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyip karıştırın.
Ocaktan alın. Son olarak maydanozu ekleyip soğumaya bırakın. İlk yufkanın üzerine tereyağı ile ayçiçek yağı karışımını sürün. Kenar kısmına harçtan aktarıp rulo şeklinde sarın.
Üç parmak kalınlığında kesin. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın. Afiyet olsun.
Kaynak: Lezzet.com.tr