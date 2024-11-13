Bolulu Aşçılar Sırrını Açıkladı: Böyle Yapınca Nohudu 1 Gece Önceden Islatmaya Gerek Kalmıyor
Nohut pişirirken artık bir gece önceden ıslatmaya gerek kalmayacak yöntem ortaya çıktı. Bu formülle nohutlar ıslatmadan yumuşacık olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Nohut yemeği, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da, bir gece önceden ıslatma süreci pek çok kişi için zahmetli olabiliyor. Peki, nohutu ıslatmadan da lezzetli bir şekilde pişirmek mümkün mü? Evet, mümkün! İşte size pratik bir çözüm...
Nohutu ıslatmadan pişirmek için öncelikle tencereye aldığınız nohutları bol suyla kaplayın ve 1 saat kadar kaynatın. Kaynama işlemi bittikten sonra tencerenin içine bir kase buz ekleyin. Bu işlem, nohutların daha yumuşak olmasını sağlayacaktır.
Buzlu sudan çıkardığınız nohutları bol suyla yıkayıp tekrar tencereye alın. Üzerini geçecek kadar ılık su ekleyip kapağını kapatın ve bir gece bekletin. Ertesi gün düdüklü tencerede yaklaşık 30 dakika pişirerek yemeğinize ekleyebilirsiniz.