Bolulu Aşçılar Sırrını Açıkladı: Böyle Yapınca Nohudu 1 Gece Önceden Islatmaya Gerek Kalmıyor

Nohut yemeği, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da, bir gece önceden ıslatma süreci pek çok kişi için zahmetli olabiliyor. Peki, nohutu ıslatmadan da lezzetli bir şekilde pişirmek mümkün mü? Evet, mümkün! İşte size pratik bir çözüm...