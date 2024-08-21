Bolu'da Hasadı Başladı: Zehirlenmelere Karşı Koruyor, Kemiği Çelik Gibi Yapıyor
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, artan işçi maliyetleri nedeniyle ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, kendi tarlasındaki bamyaları toplamak isteyen vatandaşlara özel bir kampanya başlattı. Pazarda kilogramı 180 liraya satılan bamya, tarlada kendisi toplayanlara 80 liradan sunuluyor.
Çilata, 4 dönümlük tarlasındaki bamyaların tarlada kalmaması için "Kendin Topla, Ucuza Al" adıyla bir kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden duyurulan bu kampanya, kısa sürede büyük ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinde tarlaya akın eden vatandaşlar, hem bamya toplamanın keyfini yaşadı hem de ürünleri neredeyse maliyet fiyatına satın alma fırsatı buldu. Kampanyadan yararlanan vatandaşlar, bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ankara'dan gelen Fulya Kırımoğlu, bamyanın sağlıklı ve kışlık bir sebze olduğunu belirterek, "Kendim toplamak istedim. Muhterem Hanım, işçi maliyetlerinden dolayı böyle bir kampanya başlatmış. Topladığımız bamyayı yarı fiyatına alabiliyoruz. Çok güzel bir uygulama" dedi.
Mudurnu’dan annesiyle birlikte tarlaya gelen İbrahim Arıkan ise, "Bamya toplaması zor bir iş, emek gerektiriyor. Muhterem ablamız bu yüzden böyle bir kampanya düzenlemiş. Pazarda 180 lira olan bamyayı burada 80 liraya alıyoruz. Bu emeğe değdi" şeklinde konuştu.
Kampanyayı başlatan ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, "İşçi maliyetleri çok yüksek. Bamyanın satış fiyatı, bu maliyetleri karşılamadığı için kendin topla kampanyası başlattım. Sosyal medya üzerinden duyurular yaptım ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi" diyerek, kampanyanın amacını ve başarısını vurguladı.
BAMYANIN FAYDALARI NELERDİR?
Bamya, hem taze hem de kuru haliyle oldukça değerli bir sebze olarak biliniyor. Vücuttaki iltihaplardan toksinlere kadar pek çok zararlı maddeyi temizleme özelliğiyle öne çıkan bamya, yaz aylarında sofralarda yerini alırken, kış aylarında da kuru haliyle şifa kaynağı olarak tüketiliyor.
Yazın taze bamyadan bir kilogramla bir tencere yemek hazırlanabilirken, kışın kurutulmuş bamyanın sadece 100 gramı ile aynı miktarda yemek yapılabiliyor.
Bamyanın faydaları şöyle...
-Zehirlenmelere Karşı Koruma: Bamya, vücudu toksinlerden arındırarak zehirlenmeleri önlemeye yardımcı olur.
-İltihap Giderici: Vücutta oluşan iltihapların giderilmesinde etkilidir.
-Sindirim Sistemine Destek: Sindirimi düzenler ve kabızlık sorununu hafifletir.
-Kemik Güçlendirici: Kemik sağlığını destekler, özellikle kadınlar ve çocuklar için önemlidir.
-Tokluk Hissi Verir: Uzun süre tok kalmaya yardımcı olur, bu da kilo vermek isteyenler için faydalıdır.
-Mide Sağlığına İyi Gelir: Mide hastalıklarına karşı koruma sağlar.
-Zengin Protein Kaynağı: Bamya, saç ve cilt bakımı için de gerekli olan önemli bir protein kaynağıdır.
Bamyanın bu çok yönlü faydaları, onu her mevsim mutfaklarda vazgeçilmez bir sebze haline getiriyor. Hem lezzeti hem de sağlığa olan katkılarıyla bamya, sofraların baş tacı olmaya devam ediyor.