Bolu'da Hasadı Başladı: Zehirlenmelere Karşı Koruyor, Kemiği Çelik Gibi Yapıyor

Ankara'dan gelen Fulya Kırımoğlu, bamyanın sağlıklı ve kışlık bir sebze olduğunu belirterek, "Kendim toplamak istedim. Muhterem Hanım, işçi maliyetlerinden dolayı böyle bir kampanya başlatmış. Topladığımız bamyayı yarı fiyatına alabiliyoruz. Çok güzel bir uygulama" dedi.

Mudurnu’dan annesiyle birlikte tarlaya gelen İbrahim Arıkan ise, "Bamya toplaması zor bir iş, emek gerektiriyor. Muhterem ablamız bu yüzden böyle bir kampanya düzenlemiş. Pazarda 180 lira olan bamyayı burada 80 liraya alıyoruz. Bu emeğe değdi" şeklinde konuştu.