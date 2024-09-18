Bol Köpüklü Temizlik Sevenlere Kötü Haber: Anında Zehirliyor
Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Samsun Şube Başkanı Hüseyin Baş, temizlik malzemelerinin yanlış kullanımı sonucu ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
Ev temizliğinde yaygın olarak kullanılan kimyasal ürünlerin, bilinçsiz kullanıldığında cilt, solunum yolları ve gözler üzerinde kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirtti.
KMO Şube Başkanı Hüseyin Baş, temizlik ürünlerinin ciltte tahriş, egzama, solunum yolu hastalıkları ve gözle temasında görme kaybına yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, kimyasal maddelere uzun süreli maruz kalmanın sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, baş ağrısı, yorgunluk ve hormonal dengesizliklere neden olabileceğini vurguladı. Baş, "Temizlik maddelerinin etiket talimatlarına dikkatle uyulmalı ve doğal ürünler tercih edilmeli" dedi.
Baş, temizlik ürünlerinin doğru kullanılmasının önemine değinerek, "Daha fazla köpük, daha iyi temizlik demek değildir. Özellikle otomatik makinelerde kullanılan deterjanlar az köpük oluştursa da etkili temizlik sağlar. Fazla köpük, hem deterjan kalıntılarının artmasına hem de daha fazla su tüketimine neden olur" açıklamasında bulundu. Ayrıca, fazla deterjan kullanmanın, daha fazla kimyasala maruz kalmayı beraberinde getirdiğini belirtti.
Temizlik kimyasallarının etiket bilgilerinin dikkatlice okunması gerektiğini hatırlatan Hüseyin Baş, farklı kimyasal maddelerin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. "Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç sökücü ve sirke gibi maddelerin karıştırılması zehirli gazlar oluşturabilir. Ayrıca, kimyasalların saklandığı kapların değiştirilmemesi ve orijinal ambalajlarının güneş ışığına maruz bırakılmaması önemlidir" dedi.