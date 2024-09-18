Bol Köpüklü Temizlik Sevenlere Kötü Haber: Anında Zehirliyor

Baş, temizlik ürünlerinin doğru kullanılmasının önemine değinerek, "Daha fazla köpük, daha iyi temizlik demek değildir. Özellikle otomatik makinelerde kullanılan deterjanlar az köpük oluştursa da etkili temizlik sağlar. Fazla köpük, hem deterjan kalıntılarının artmasına hem de daha fazla su tüketimine neden olur" açıklamasında bulundu. Ayrıca, fazla deterjan kullanmanın, daha fazla kimyasala maruz kalmayı beraberinde getirdiğini belirtti.