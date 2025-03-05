Bodrum’da 18 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerine motor arızası ve sürüklenme ihbarı sonrası bottaki 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Olayda 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ekiplerce gözaltına alındı.



Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 1’i çocuk 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.



Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA