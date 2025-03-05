Bodrum’da 18 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 18 kaçak göçmen kurtarıldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerine motor arızası ve sürüklenme ihbarı sonrası bottaki 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Olayda 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ekiplerce gözaltına alındı.
Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 1’i çocuk 18 kaçak göçmen kurtarıldı. Bottaki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.
Kaynak: İHA