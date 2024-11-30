Böbrekleri Çürütüp Ömrü 10 Yıl Kısaltıyor: Duyan Bir Daha Ağzına Sürmüyor

Tuz, kan basıncını yükselterek hipertansiyona neden olur. Bu da kalp hastalıkları, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarının başlıca risk faktörlerinden biridir.

Böbrekler, vücuttaki fazla suyu ve tuzu atmakla görevlidir. Aşırı tuz tüketimi, böbreklerin bu görevini zorlayarak böbrek yetmezliğine yol açabilir. Tuz, vücuttaki kalsiyumun atılmasına neden olarak kemikleri zayıflatır ve osteoporoz riskini artırır.