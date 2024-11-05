Bobolo Diye Biliniyor, Ekmek Yerine Yeniyor: Kirli Kanı Temizleyip Doğurganlığı Arttırıyor
Bobolo adıyla bilinen ve ekmek yerine tüketilen vitamin deposu manyok çubuğunun faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: AA
Afrika'nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan manyok çubuğu, Kamerun'da "bobolo" adıyla anılıyor ve yüzyıllardır bölgenin sofralarını süslüyor. Sadece lezzetli bir atıştırmalık olmakla kalmayan bu besin, aynı zamanda bölge halkının kültürünün ve geleneklerinin ayrılmaz bir parçası.
A,B,C VE E VİTAMİNİ BULUNUYOR
Fermente edilmiş manyokun palmiye yapraklarına sarılmasıyla elde edilen manyok çubuğu, A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra potasyum, sodyum, fosfor gibi birçok minerali içeriyor. Bu besin değerleri sayesinde bölge halkı için hem enerji kaynağı hem de sağlıklı bir besin seçeneği oluyor.
DÜĞÜN VE CENAZE YEMEKLERİNDE YENİYOR
Manyok çubuğu, Kamerun'da sadece bir gıda değil, aynı zamanda sosyal hayatın da merkezinde yer alıyor. Düğünlerden cenazelere, festivallerden günlük yaşama kadar her türlü etkinlikte sofralarda mutlaka bulunuyor. Hatta bu besine adanmış özel festivaller bile düzenleniyor.
MANYOKLAR PÜRE HALİNE GELİYOR
Manyok çubuğunun üretimi oldukça zahmetli bir süreç. Çiftçiler, yılın belirli dönemlerinde manyok ekimi yapıyor ve hasat edilen manyoklar fermente edilerek püre haline getiriliyor. Bu püre daha sonra palmiye yapraklarına sarılıp pişirilerek tüketime hazır hale geliyor.
DOĞURGANLIĞI ARTTIRIYOR
Bölge halkı, manyok çubuğuna sadece lezzetinden dolayı değil, aynı zamanda sağlık faydalarına da inanıyor. Doğurganlığı artırdığı, kanı temizlediği ve cilde iyi geldiği gibi inanışlar, manyok çubuğunun bu kadar popüler olmasının bir başka nedeni.