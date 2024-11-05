Bobolo Diye Biliniyor, Ekmek Yerine Yeniyor: Kirli Kanı Temizleyip Doğurganlığı Arttırıyor

A,B,C VE E VİTAMİNİ BULUNUYOR

Fermente edilmiş manyokun palmiye yapraklarına sarılmasıyla elde edilen manyok çubuğu, A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra potasyum, sodyum, fosfor gibi birçok minerali içeriyor. Bu besin değerleri sayesinde bölge halkı için hem enerji kaynağı hem de sağlıklı bir besin seçeneği oluyor.