Bobolo Diye Biliniyor, Ekmek Yerine Yeniyor: Kirli Kanı Temizleyip Doğurganlığı Arttırıyor

Bobolo adıyla bilinen ve ekmek yerine tüketilen vitamin deposu manyok çubuğunun faydaları saymakla bitmiyor.

Kaynak: AA

Bobolo Diye Biliniyor, Ekmek Yerine Yeniyor: Kirli Kanı Temizleyip Doğurganlığı Arttırıyor - Resim: 1

Afrika'nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan manyok çubuğu, Kamerun'da "bobolo" adıyla anılıyor ve yüzyıllardır bölgenin sofralarını süslüyor. Sadece lezzetli bir atıştırmalık olmakla kalmayan bu besin, aynı zamanda bölge halkının kültürünün ve geleneklerinin ayrılmaz bir parçası.

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Bobolo Diye Biliniyor, Ekmek Yerine Yeniyor: Kirli Kanı Temizleyip Doğurganlığı Arttırıyor - Resim: 2

A,B,C VE E VİTAMİNİ BULUNUYOR

Fermente edilmiş manyokun palmiye yapraklarına sarılmasıyla elde edilen manyok çubuğu, A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra potasyum, sodyum, fosfor gibi birçok minerali içeriyor. Bu besin değerleri sayesinde bölge halkı için hem enerji kaynağı hem de sağlıklı bir besin seçeneği oluyor.

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Bobolo Diye Biliniyor, Ekmek Yerine Yeniyor: Kirli Kanı Temizleyip Doğurganlığı Arttırıyor - Resim: 3

DÜĞÜN VE CENAZE YEMEKLERİNDE YENİYOR

Manyok çubuğu, Kamerun'da sadece bir gıda değil, aynı zamanda sosyal hayatın da merkezinde yer alıyor. Düğünlerden cenazelere, festivallerden günlük yaşama kadar her türlü etkinlikte sofralarda mutlaka bulunuyor. Hatta bu besine adanmış özel festivaller bile düzenleniyor.

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Bobolo Diye Biliniyor, Ekmek Yerine Yeniyor: Kirli Kanı Temizleyip Doğurganlığı Arttırıyor - Resim: 4

MANYOKLAR PÜRE HALİNE GELİYOR

Manyok çubuğunun üretimi oldukça zahmetli bir süreç. Çiftçiler, yılın belirli dönemlerinde manyok ekimi yapıyor ve hasat edilen manyoklar fermente edilerek püre haline getiriliyor. Bu püre daha sonra palmiye yapraklarına sarılıp pişirilerek tüketime hazır hale geliyor.

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Bobolo Diye Biliniyor, Ekmek Yerine Yeniyor: Kirli Kanı Temizleyip Doğurganlığı Arttırıyor - Resim: 5

DOĞURGANLIĞI ARTTIRIYOR

Bölge halkı, manyok çubuğuna sadece lezzetinden dolayı değil, aynı zamanda sağlık faydalarına da inanıyor. Doğurganlığı artırdığı, kanı temizlediği ve cilde iyi geldiği gibi inanışlar, manyok çubuğunun bu kadar popüler olmasının bir başka nedeni.

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