BluTV’nin İsmi Değişiyor: Tarih Belli Oldu

ABONELİKLERDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

BluTV üyelerinin en çok merak ettiği konuların başında aboneliklerin durumu geliyor. Yapılan açıklamaya göre mevcut BluTV abonelikleri Max’e otomatik olarak taşınacak ve kullanıcılar içeriklere kesintisiz erişmeye devam edecek.

Öte yandan, BluTV ile iş birliği içinde olan Hepsiburada Premium üyeliği de geçerliliğini koruyacak ve Hepsiburada müşterileri Max platformuna erişmeye devam edecek. Ancak yeni fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı.