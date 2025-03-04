BluTV’nin İsmi Değişiyor: Tarih Belli Oldu
Türkiye’nin en popüler dijital içerik platformlarından BluTV, Warner Bros. Discovery bünyesine katılmasının ardından isim değişikliğine gidiyor. Yapılan resmi açıklamaya göre platform, o tarihten itibaren farklı bir isimle hizmet verecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Behzat Ç., Prens, Masum gibi sevilen yapımlara ev sahipliği yapan BluTV, Warner Bros. Discovery’ye satılmasıyla birlikte küresel bir dönüşüm sürecine girdi. Daha önce isim değişikliğinin bahar aylarında gerçekleşeceği duyurulmuş ancak kesin tarih verilmemişti. Son açıklamaya göre BluTV'nin isim değişikliğinin yapılacağı tarih belli oldu. BluTV, 15 Nisan 2025’ten itibaren Max adı altında yayın hayatına devam edecek.
GÖRÜNTÜ KALİTESİ ARTIRILACAK
Platformun yeniden markalaşmasıyla birlikte, içerik kütüphanesi de genişleyecek. Warner Bros. Discovery’nin desteğiyle Max’te HBO’nun en iyi dizileri başta olmak üzere birçok yerli ve yabancı yapım yer alacak. Ayrıca, gelişmiş kişiselleştirme ve daha güçlü arama özellikleri sunulacak. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için görüntü kalitesinin de artırılması bekleniyor. BluTV’de maksimum 1080p olan çözünürlük, Max ile daha yüksek seviyelere taşınarak Netflix ve Disney+ gibi platformlarla rekabet edecek.
ABONELİKLERDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
BluTV üyelerinin en çok merak ettiği konuların başında aboneliklerin durumu geliyor. Yapılan açıklamaya göre mevcut BluTV abonelikleri Max’e otomatik olarak taşınacak ve kullanıcılar içeriklere kesintisiz erişmeye devam edecek.
Öte yandan, BluTV ile iş birliği içinde olan Hepsiburada Premium üyeliği de geçerliliğini koruyacak ve Hepsiburada müşterileri Max platformuna erişmeye devam edecek. Ancak yeni fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı.