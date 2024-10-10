Bitlis'te Terör Operasyonu: Çok Sayıda Yaşam Malzemesi Ortaya Çıktı
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya mensuplarına yönelik gerçekleştirilen sığınak operasyonunda çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, 12 kilogramlık 12 tüp, 2 kilogramlık piknik tüpü, 3 akü, 2 ayakkabı, sünger yatak, 4'lü pil bloğu, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi.
Kaynak: AA