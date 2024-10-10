Bitlis'te Terör Operasyonu: Çok Sayıda Yaşam Malzemesi Ortaya Çıktı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya mensuplarına yönelik gerçekleştirilen sığınak operasyonunda çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Bitlis'te Terör Operasyonu: Çok Sayıda Yaşam Malzemesi Ortaya Çıktı

Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu merkez ilçe kırsalında dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, 12 kilogramlık 12 tüp, 2 kilogramlık piknik tüpü, 3 akü, 2 ayakkabı, sünger yatak, 4'lü pil bloğu, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi.

Kaynak: AA

Halk Arasında Cennet Meyvesi Olarak Biliniyor: Kapadokya'da Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok! Avrupa'ya Kapış Kapış Satılıyor Halk Arasında Cennet Meyvesi Olarak Biliniyor: Kapadokya'da Üretiliyor Ama Kıymetini Bilen Yok
Otel Kralı Besim Tibuk ile Eşi Serap Tibuk Arasında 750 Milyon Liralık Kriz: Son Karar Yargıtay'ın Otel Kralı Besim Tibuk ile Eşi Serap Tibuk Arasında 750 Milyon Liralık Kriz
Hindistanlı İş İnsanı 86 Yaşında Hayatını Kaybetti Hindistanlı İş İnsanı 86 Yaşında Hayatını Kaybetti
Türk Bilim İnsanlarından Anatartika’da Keşif Türk Bilim İnsanlarından Anatartika’da Keşif