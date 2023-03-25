Birkaç dakikalığına ölüp dirildi, gördükleri şaşkına çevirdi
İngiltere'de kay kaybı sonucu kalp durması nedeniyle hayatını birkaç dakikalığına kaybedip tekrar hayata döndürülen Kevin Hill adlı adamın ölüm deneyimiyle ilgili anlattıkları şaşkına çevirdi.
Kevin Hill adlı bir adamın açıklamaları gündem oldu. Birkaç dakikalığına ölen Kevin Hill daha sonra yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüştü.
O trajik anlarda gördüklerini ve hissettiklerini açıklayan Hill, herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Hep insanların öldükten sonra bir tünelden geçerek ışığı takip ettiği tasvir edilir. Birleşik Krallık'ta Derbyshire'da yaşayan 55 yaşındaki yazar Kevin Hill ise kendi deneyiminin daha farklı olduğunu savunuyor.
Kalsifilaksi denilen bir hastalıktan muzdarip olan Hill, Daily Mirror'a verdiği röportajda hayatını kaybettiği anların farkında olduğunu söyledi.