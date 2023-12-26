Birçok kişi faydasını bilmiyor meğer ev için en uygun çiçekmiş

Kaktüs, sucul olmayan ve genellikle sıcak iklimlerde yetişen bir çeşit sukulent bitkidir. Yaprakları kalın ve etlidir, genellikle dikenli yapılara sahiptir. Kaktüsler, evde bakımı kolay olan bitkilerden biridir ve görsel olarak dekoratif bir öğe olarak kullanılabilirler.

KAKTÜSÜN EVE SAĞLADIĞI FAYDALAR

Ayrıca, kaktüslerin hava kalitesini artırma özelliği bulunmaktadır. Evde bulunan kaktüsler, oda havasını temizleyebilir ve oksijen üretebilir. Ayrıca, stresi azaltıcı etkisiyle de bilinirler. Kaktüslerin düşük bakım gereksinimleri ve sağladığı faydaları nedeniyle evde tercih edilen bitkiler arasında yer almaktadır.

Kaktüs Bakımı Nasıl Yapılır?

Saksı seçimi;

Kil saksı: Kilden yapılan saksılar, toprağın nem seviyesini dengeler ve fazla suyun emilmesini sağlar. Bu yüzden kaktüsler için idealdir. Ayrıca diğerlerine göre daha ucuz olduğu için de tercih edilebilir.

Plastik saksı: Çeşitli renk ve desenlere sahip olan plastik saksılar, uzun ömürlüdür. Özellikle iç mekandaki ev bitkileri için tercih edilir.



Ahşap saksı: Kaktüsü dış mekanda yetiştirmeyi düşünüyorsanız, ahşap saksılar dayanıklı bir performans gösterecektir. Aynı zamanda topraktaki fazla suyun emilmesini de sağlar. Fakat bir süre sonra çürüme eğilimi gösterebilir.



Saksı seçimine karar verdikten sonra boyutlarına bakmanız gerekir. Kaktüsün ana gövdesi ve saksının kenarı arasında 2 cm'lik boşluk bulunması gerekir. Ayrıca saksı derinliği 5-6 cm boşluklu olmalıdır.

Toprak seçimi: Kaktüs için, drenajı iyi ve besin değeri bakımından zengin topraklar tercih edilmelidir. Toprak iyi drene edilmezse, kökler çürür ve böcek istilası gibi durumlarla karşılaşılabilir. Hızlı kuruyan organik topraklarla inorganik toprakları da karıştırabilirsiniz. Drenajı yüksek topraklarda genelde kum tercih edilir. Ancak çakıl veya granit de kullanabilirsiniz. Toprağın bileşenlerini artırmak için Hindistan cevizi torfu da ekleyebilirsiniz.



Sulama: Sıcak mevsimlerde kaktüsler haftada bir kez olacak şekilde sulanmalıdır. Toprak iyice sulandıktan sonra, fazla suyun akmasına izin verilmelidir. Aksi halde toprak kökte birikerek çürümeyi tetikleyebilir. Yeniden sulama yapmadan önce, toprağın kuruduğundan emin olun. Sonbahar ve kış aylarında bitkiyi biraz dinlendirebilirsiniz. Sulama işleminden önce toprağın tamamen kuruduğundan emin olun. Soğuk havalarda, sulama dönemleri arasında 2-4 hafta boşluk olabilir.



Gübre: Kaktüslerin güzel çiçek vermesi ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için en iyi gübreyi kullanın. Düşük azotlu, fosfor oranı yükse, suda çözünebilir gübre çeşitlerini tercih edin. Kaktüsü sadece büyüme dönemi olarak bilinen ilkbahar ve yaz aylarında gübreleyin. Aşırı gübreleme, zararlıdır. Bu yüzden 4 litrelik suya, 1 yemek kaşığı gübre ekleyerek sulamayı bu karışımla yapabilirsiniz.



Ortam ve ışık: Kaktüsün iç mekanda büyüyebilmesi ve çiçek açması için yeterli miktarda güneş ışığı almalıdır. Ancak çok fazla güneşe maruz bırakmak, güneş ışığı yanıklarına sebep olabilir. Bu da kaktüsün beyazlaşmasına yol açar. Bu nedenle pencere kenarındaki kaktüsler sık sık döndürülmelidir.

Kaynak: lezzet.com.tr