Birçok Kişi Burun Kıvırıp Geçmişti: Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde görev yapan öğretim üyesi Dr. Ebru Erbay'ın yürüttüğü son araştırma, damar sertliği kaynaklı ölümlerin önlenmesinde umut vaat ediyor. Dr. Ebru Erbay'ın yaptığı çalışma, tıp tarihine geçecek nitelikte önemli bulgular ortaya koyuyor ve damar sertliğiyle mücadelede yeni bir perspektif sunuyor.

Palmitoleik asit, Dr. Ebru Erbay’ın araştırmasından önce zararlı bir asit türü olarak biliniyordu. Ancak, Erbay bu asidin sanıldığı gibi zararlı olmayabileceği yönünde bir hipotez geliştirdi ve araştırmalarını bu hipotezin üstüne kurdu. Fareler üzerinde yapılan çalışmalara göre, palmitoleik asidin bilindiği gibi zararlı değil, aksine koruyucu bir etkisi var.

Yapılan deneylerde fareler yüksek kalorili gıdalarla beslendi. Damar sertliği oluşan farelere bir çeşit yağ olan palmitoleik asit verildiğinde damar sertliğinin durduğu gözlemlendi. Dr. Erbay, palmitoleik asidin damarlardaki sertliğe neden olan doymuş yağları uzaklaştırdığını söylüyor.