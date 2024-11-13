Bira İçenler Dikkat: Bu Yaştan Sonra İçmek Bunamaya Sebep Oluyor

Dünyanın en yaygın içeceklerinden biri olan bira, ölçülü tüketildiğinde genellikle keyifli bir içki olarak görülse de, aşırıya kaçılması durumunda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak, uzmanlara göre özellikle yaşlı bireyler için daha fazla risk taşıyor.