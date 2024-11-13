Bira İçenler Dikkat: Bu Yaştan Sonra İçmek Bunamaya Sebep Oluyor
Bira seven milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Ünlü nürolog, biranın hangi yaştan sonra içilmemesi gerektiğini açıkladı. Bu yaştan sonra bira içmenin hafıza kaybı, zihinsel bozukluklar ve hatta demansa yol açabileceği konusunda uyarı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en yaygın içeceklerinden biri olan bira, ölçülü tüketildiğinde genellikle keyifli bir içki olarak görülse de, aşırıya kaçılması durumunda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak, uzmanlara göre özellikle yaşlı bireyler için daha fazla risk taşıyor.
RİSKLERİ ORTAYA ÇIKTI
İngiliz nörolog Richard Restak, "The Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening the Mind" adlı kitabında, bira tüketiminin hafıza sorunlarına ve zihinsel geriliğe yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
BU YAŞTAN SONRA TÜKETİLMEMELİ
Restak, alkolün, nöronlar arasındaki iletişimi bozarak beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyen bir nörotoksin olduğunu belirtiyor. 65 yaşından sonra vücudun doğal olarak nöronları kaybetmeye başladığını ve alkolün bu süreci hızlandırarak zihinsel gerilemeyi arttırabileceğini vurguluyor.
Doktor, bu dönemde nöronların korunmasının büyük önem taşıdığını ve alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade ediyor. Bu uyarı, Büyük Britanya Ulusal Sağlık Servisi tarafından da doğrulandı.