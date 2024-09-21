Bir Zamanların Yıldızıydı: Artık Emekli Maaşıyla Yaşıyor

Mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk da yapan Koç, şöhretli yıllarını geride bıraktı. Sakin gözlerden uzak bir hayat süren bir dönemin 'Mankenler Kralı'ydı.



"YAPIMCILAR ÜZERİMİZDEN ÇOK PARA KAZANDI"

Şu anda eski günlerinden uzakta emekli hayatı yaşayan 65 yaşındaki Engin Koç "Ne mankenlikten ne de oyunculuktan çok para kazandım. Aç kalmadık, açıkta da kalmadık ama şimdiki gibi çok büyük rakamlar cebimize girmedi. Yapımcılar üzerimizden çok para kazandı. Zamanında keşke parayı sevseydik ve meslekten daha çok para kazansaydık" diye konuştu.