Bir Zamanların Yıldızıydı: Artık Emekli Maaşıyla Yaşıyor
Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Engin Koç artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 65 yaşındaki Engin Koç, emekli maaşıyla geçindiğini belirterek, yaşadıklarını anlattı.
Mankenliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk da yapan Koç, şöhretli yıllarını geride bıraktı. Sakin gözlerden uzak bir hayat süren bir dönemin 'Mankenler Kralı'ydı.
"YAPIMCILAR ÜZERİMİZDEN ÇOK PARA KAZANDI"
Şu anda eski günlerinden uzakta emekli hayatı yaşayan 65 yaşındaki Engin Koç "Ne mankenlikten ne de oyunculuktan çok para kazandım. Aç kalmadık, açıkta da kalmadık ama şimdiki gibi çok büyük rakamlar cebimize girmedi. Yapımcılar üzerimizden çok para kazandı. Zamanında keşke parayı sevseydik ve meslekten daha çok para kazansaydık" diye konuştu.
Emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Engin Koç, "Şişli'de babamdan bir ev kaldı, kira ödemiyorum. Ufak tefek bir yerlerden gelirim oluyor. Bir şekilde geçiniyoruz" dedi.
Üç kez nikah masasına oturan oyuncu, "İlk eşim Hollandalı, ikinci eşim ise Fransız'dı. Bu evliliklerim bir yıl sürdü. Onlar Türkiye'de yaşamak istemeyince birlikteliklerimiz sürmedi ve boşandık" şeklinde sözlerini sürdürdü.