Bir Yıl Boyunca Sadece Patates Yemeği Yedi! Sonucu Çok Şaşırttı
Avustralyalı Andrew Taylor, 2016 yılında sıra dışı bir beslenme deneyine imza attı. Taylor, bir yıl boyunca sadece patates yiyerek beslenmeye karar verdi. Peki, bu diyet sağlığı üzerinde nasıl bir etki bıraktı?
Kaynak: Haber Merkezi
Başlangıçta sadece bir ay sürmesi planlanan deney, Taylor’ın kilo vermeye başlamasıyla birlikte bir yıla uzadı. 150 kilonun üzerine çıkan Taylor, yeme bağımlılığını kontrol altına almak amacıyla bu diyete başladığını söyledi. Sosyal medya hesaplarından süreci paylaşan Taylor, ilk 30 gün sonunda 10 kilo verdi. Yılın sonunda ise toplamda 52 kilo kaybettiğini açıkladı.
Sağlık durumundaki değişimler de dikkat çekiciydi. Kan basıncı normale dönerken, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşandı.
TEK TİP DİYET NASIL UYGULANDI?
Taylor, diyet sürecinde sadece patatesle beslenmesine rağmen, tüketimini çeşitlendirmeye çalıştı. Patatesleri farklı baharatlarla lezzetlendirdi, kuru otlar ve düşük kalorili soslar kullandı. Bazen tatlı patates tüketti ve yağsız soya sütü ekledi.
Ayrıca, besin eksikliklerini önlemek için B12 vitamini takviyesi aldı. Bunun yanı sıra düzenli olarak spor yaptı. Tüm bu etkenlerin kilo kaybında ve genel sağlık durumunda iyileşmeye katkı sağladığı düşünülüyor.
DENEY SONRASI BESLENME ALIŞKANLIKLARI
Bir yılın sonunda Taylor, daha dengeli bir beslenme düzenine geçti. Patates tüketmeye devam etse de, artık beslenmesine meyve, sebze, baklagiller ve tam tahıllar da ekliyor. Bu sayede kilosunu korumayı sürdürüyor.
TEK TİP BESLENME NE KADAR GÜVENLİ?
Taylor’ın sonuçları etkileyici olsa da uzmanlar, tek tip diyetlerin vücut için stres oluşturabileceği konusunda uyarıyor. İnsan vücudu, yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmek için dokuz temel amino asidin yanı sıra çeşitli mineral ve vitaminlere ihtiyaç duyar. Ancak hiçbir besin, tek başına tüm bu gereksinimleri karşılayamaz.
Beyaz patates, temel amino asitlerin çoğunu içerse de, uzun vadede mineral ve vitamin eksikliğine yol açabilir. Uzmanlar, günlük olarak yaklaşık beş patates tüketmenin bazı besin öğelerini karşılayabileceğini ancak A, C ve E vitamini gibi önemli vitaminlerin eksik kalacağını belirtiyor.
Öte yandan, patatesin yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabileceği de vurgulanıyor. Ancak Taylor, deney süresince vitamin takviyeleri kullandı, tatlı patates ve ek besinler tüketti ve süreci doktor gözetiminde yürüttü.
BESLENMEDE ÇEŞİTLİLİK ŞART
Tek tip beslenme, kısa vadede kilo kaybı sağlasa da uzun vadede sağlık riskleri doğurabilir. Uzmanlar, sağlıklı bir diyetin çeşitlilik içermesi gerektiğini ve tüm besin gruplarının dengeli bir şekilde tüketilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.