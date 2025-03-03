Bir Yıl Boyunca Sadece Patates Yemeği Yedi! Sonucu Çok Şaşırttı

TEK TİP BESLENME NE KADAR GÜVENLİ?

Taylor’ın sonuçları etkileyici olsa da uzmanlar, tek tip diyetlerin vücut için stres oluşturabileceği konusunda uyarıyor. İnsan vücudu, yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmek için dokuz temel amino asidin yanı sıra çeşitli mineral ve vitaminlere ihtiyaç duyar. Ancak hiçbir besin, tek başına tüm bu gereksinimleri karşılayamaz.

Beyaz patates, temel amino asitlerin çoğunu içerse de, uzun vadede mineral ve vitamin eksikliğine yol açabilir. Uzmanlar, günlük olarak yaklaşık beş patates tüketmenin bazı besin öğelerini karşılayabileceğini ancak A, C ve E vitamini gibi önemli vitaminlerin eksik kalacağını belirtiyor.

Öte yandan, patatesin yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabileceği de vurgulanıyor. Ancak Taylor, deney süresince vitamin takviyeleri kullandı, tatlı patates ve ek besinler tüketti ve süreci doktor gözetiminde yürüttü.

BESLENMEDE ÇEŞİTLİLİK ŞART

Tek tip beslenme, kısa vadede kilo kaybı sağlasa da uzun vadede sağlık riskleri doğurabilir. Uzmanlar, sağlıklı bir diyetin çeşitlilik içermesi gerektiğini ve tüm besin gruplarının dengeli bir şekilde tüketilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.