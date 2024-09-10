Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin
Eski toprak büyüklerimiz bunu sık sık tüketirmiş. Yoğurtla semizotunu karıştırıp yemenin faydaları saymakla bitmiyor.
Eski toprak büyüklerimiz tarafından sık sık tüketilen yoğurtla karıştırılmış semizotunun sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Semizotu, içerdiği yüksek miktardaki vitamin ve mineral sayesinde besleyici bir bitki olarak bilinir. Yoğurtla bir araya geldiğinde ise sindirim sistemine olan olumlu etkileri artar.
Semizotu ve yoğurt karışımı hakkında bilmeniz gerekenler
Semizotu, yüzyıllardır sofralarımızı süsleyen, ekşi ve tuzlu tadıyla damaklarda eşsiz bir lezzet bırakan bir bitki.
Genellikle meze olarak tüketilen bu ot, Çin’de bitkisel tıpta da sıkça kullanılıyor ve faydaları saymakla bitmiyor.
Semizotunu yoğurtla karıştırıp yemek bakın ne faydalar sağlıyor.
Yoğurtlu semizotunun faydaları
Semizotu, sindirim sisteminizi destekleyen yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.
Antioksidan deposu olan semizotu, hücrelerinizi serbest radikallerden korur, yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
Yoğurtla birlikte tüketildiğinde, semizotu kemik sağlığınız için gerekli kalsiyumu sağlar.
Düşük kalorili yapısıyla kilo kontrolüne yardımcı olur ve doyurucu bir öğün sunar.
İşte yoğurtlu semizotu tarifi;
Malzemeler;
· 2 demet (500 g civarı) semizotu
· 2 su bardağı süzme yoğurt
· 2 diş sarımsak
· Tuz
· Zeytinyağ
· Pul biber
Yapılışı;
· Semizotunu güzelce yıkayıp kurutun,
· Yapraklarını saplarından koparın,
· Saplarını keskin bir bıçakla minicik doğrayın,
· Bir kapta yoğurt, tuz ve rendelenmiş sarımsakları karıştırın,
· Semizotu yapraklarını ve saplarını da ekleyerek harmanlayın,
· Üzerine zeytinyağı ve pul biber gezdirin.
(Fotoğraflar: Youtube.com)