Bir Tutamı Altınla Yarışıyor! Kilosu 600 Bin Lirayı Geçti, Her Derde Deva

Dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak bilinen safranın kilogram fiyatı 600 bin lirayı buldu. Bu yüksek fiyat, safranı gramla satılan bir ürün haline getirirken, 4 gram safranın fiyatı 1 gram altınla neredeyse eşdeğer oldu.

Son Güncelleme:
Bir Tutamı Altınla Yarışıyor! Kilosu 600 Bin Lirayı Geçti, Her Derde Deva - Resim: 1

Safran, üretim zorluğu ve yılda yalnızca bir kez yapılan hasadı nedeniyle gıda, boya ve ilaç sanayisinde yoğun olarak kullanılan bir ürün. Her bir çiçekten yalnızca 3 dal safran elde edilebiliyor ve 1 kilogram safran için 450 bin dalın toplanması gerekiyor. Bu zahmetli üretim süreci, safranın yüksek fiyatını açıklayan başlıca etkenlerden biri. İnternette safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya kadar çıkarken, küçük bir avuç içindeki 4 gram safran, 1 gram altınla aynı değere sahip hale geldi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Safran, hem mutfakta hem de sağlık alanında sunduğu faydalarla bilinen bir bitki olarak dikkat çekiyor. Kendine özgü rengi ve aromasıyla öne çıkan bu değerli baharat, özellikle sağlık üzerindeki etkileriyle de merak konusu. Ancak safranın faydalarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı yan etkileri de bulunuyor. Bu yazımızda, safranın kana etkileri, kullanım alanları ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız.

Safranın kanı sulandırıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Bu özellik, kanın pıhtılaşmasını geciktirebilir ve dolayısıyla bazı durumlarda kanama riskini artırabilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin safran tüketimi konusunda dikkatli olması önerilmektedir. Safranın bu etkisi nedeniyle, yüksek miktarlarda tüketiminden kaçınılması ve dozajın kontrol altında tutulması büyük önem taşır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Elmalardan Birini Seçin Ne Kadar Akıllı Olduğunuzu Öğrenmek İçin Resimdeki Elmalardan Birini Seçin
Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem Çamaşır Suyuna 1 Damla Ekleyin ve Silin! Fayansları Parlatan Yöntem
Sırrını Bilen Uğraşmıyor! Biber Acı Mı Tatlı Mı? Anlamanın En Kolay Yolu Sırrını Bilen Uğraşmıyor! Biber Acı Mı Tatlı Mı? Anlamanın En Kolay Yolu
Saatte 3500 Lira Kazanıyorlar! Bir Senede Sadece 1,5 Ay Çalışıyorlar Saatte 3500 Lira Kazanıyorlar! Bir Senede Sadece 1,5 Ay Çalışıyorlar
İstanbul'un Dibinde 10 Tatil Yeri: Maldivleri Aratmayan Saklı Cennet İstanbul'un Dibinde 10 Tatil Yeri: Maldivleri Aratmayan Saklı Cennet
Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip 10 Şehir Açıklandı! Türkiye'den Tek Bir Şehir Listeye Girebildi Dünyanın En İyi Yemeklerine Sahip 10 Şehir Açıklandı! Türkiye'den Tek Bir Şehir Listeye Girebildi
Kiri Ve Küfü Anında Siliyor: Çamaşır Suyu Olmadan Bu Malzemeyle Şipşak Temizliyor Kiri Ve Küfü Anında Siliyor: Çamaşır Suyu Olmadan Bu Malzemeyle Şipşak Temizliyor
Beyaz Saçları Anında Eski Haline Çeviriyor! Bu Bitkinin Tek Bir Damlası Yetiyor Beyaz Saçları Anında Eski Haline Çeviriyor! Bu Bitkinin Tek Bir Damlası Yetiyor
İbn-i Sina'nın Gizli Şifa Reçetesi: İltihabın Kökünü Kurutuyor, Kanı Tamamen Temizliyor İbn-i Sina'nın Gizli Şifa Reçetesi: İltihabın Kökünü Kurutuyor
İçmeden Önce Bir Daha Düşünün! Her Gün Bir Bardak Maden Suyu İçerseniz Ne Olur? İçmeden Önce Bir Daha Düşünün! Her Gün Bir Bardak Maden Suyu İçerseniz Ne Olur?
Araba Camlarındaki Siyah Noktalar Bakın Ne İşe Yarıyormuş Araba Camlarındaki Siyah Noktalar Bakın Ne İşe Yarıyormuş
Kirli Ocakları Anında Tertemiz Yapıyor! Ocağı Parlatan Teknik Çok Basitmiş Kirli Ocakları Anında Tertemiz Yapıyor! Ocağı Parlatan Teknik Çok Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı! Ahmet Şık'a Saldırıda İki Milletvekili Yaralandı AKP'li Vekiller Meclis'i Kana Buladı
Naci Görür'den '1999 Depremi' Uyarısı: 'Bilim Dünyası Marmara İçin Alarm Verdi' Bilim Dünyası Marmara İçin Alarm Verdi
İzmir Karşıyaka Dün Akşamdan Beri Yanıyor: Alevler Evlere Sıçradı İzmir Alev Alev! Yangın Evlere Sıçradı
İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri İşte Meclis'teki Saldırının En Net Görüntüleri