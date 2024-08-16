Bir Tutamı Altınla Yarışıyor! Kilosu 600 Bin Lirayı Geçti, Her Derde Deva

Safran, üretim zorluğu ve yılda yalnızca bir kez yapılan hasadı nedeniyle gıda, boya ve ilaç sanayisinde yoğun olarak kullanılan bir ürün. Her bir çiçekten yalnızca 3 dal safran elde edilebiliyor ve 1 kilogram safran için 450 bin dalın toplanması gerekiyor. Bu zahmetli üretim süreci, safranın yüksek fiyatını açıklayan başlıca etkenlerden biri. İnternette safranın kilogram fiyatı 600 bin liraya kadar çıkarken, küçük bir avuç içindeki 4 gram safran, 1 gram altınla aynı değere sahip hale geldi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Safran, hem mutfakta hem de sağlık alanında sunduğu faydalarla bilinen bir bitki olarak dikkat çekiyor. Kendine özgü rengi ve aromasıyla öne çıkan bu değerli baharat, özellikle sağlık üzerindeki etkileriyle de merak konusu. Ancak safranın faydalarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı yan etkileri de bulunuyor. Bu yazımızda, safranın kana etkileri, kullanım alanları ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız.

Safranın kanı sulandırıcı özelliği olduğu bilinmektedir. Bu özellik, kanın pıhtılaşmasını geciktirebilir ve dolayısıyla bazı durumlarda kanama riskini artırabilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin safran tüketimi konusunda dikkatli olması önerilmektedir. Safranın bu etkisi nedeniyle, yüksek miktarlarda tüketiminden kaçınılması ve dozajın kontrol altında tutulması büyük önem taşır.

Kaynak: Gerçek Gündem