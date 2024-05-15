Bir şehirde ortaya çıktı! Zehriyle insanı öldürebilen örümcek etle besleniyor

Elazığ’da halk arasında ’et yiyen örümcek’ olarak bilinen etobur ’Sarıkız Örümceği’ görüntülendi.

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Bir şehirde ortaya çıktı! Zehriyle insanı öldürebilen örümcek etle besleniyor

Elazığ’da bir vatandaş Meryem Dağı’nda farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan vatandaş, türün halk arasında ’et yiyen örümcek’ olarak bilinen etobur ’Sarıkız Örümceği’ olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği, 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi.

Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

Kaynak: İHA

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