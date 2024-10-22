Bir Şehir Diken Üstünde! Artık Evlere Girmeye Başladı, Yetkililer İnceleme Yapıyor Ama…

Yusufeli Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte Tekkale köyünün yeni yerleşim alanına taşınan yamaçtan kopan dev kayalar, Nurettin Yüksel ve Mustafa Yıkılmaz’a ait evlere isabet etti. Kayalar, Yüksel'in evinin duvarını kırarken, Yıkılmaz'a ait evin penceresinden içeri girdi. Evler harabeye dönerken, olay sırasında ailelerin de evde bulunduğu öğrenildi.

EVLERİ HARABEYE ÇEVİRDİ

Nurettin Yüksel’e ait evin duvarını yıkan dev kaya kütlesi, evin içine girerek ağır hasar oluşturdu. Mustafa Yıkılmaz’ın evine ise başka bir kaya camdan girerek evi adeta harabeye çevirdi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, aileler hızla evlerinin dışına kaçtı.

"İNCELEME YAPILIYOR AMA HALA ÇÖZÜM BULUNAMADI"

Olayın ilk kez gerçekleşmediğini belirten Nurettin Yüksel, "Bu ikinci kez oluyor. Çok korkuyoruz. Bu yüzden eski evimde kalıyorum" dedi.

Yamaçtan sürekli kayaların düştüğünü belirten Mustafa Yıkılmaz ise, "Yetkililer inceleme yapıyor ama sorunun tam çözümü hala bulunamadı" diyerek, bir an önce bir çözüm istedikleri çağrısında bulundu.

VALİLİK KARARIYLA EVLER BOŞALTILMIŞTI

Bölge halkı, kaya düşme tehlikesinin sürmesi nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, yetkililerden bu duruma kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Benzer kaya düşmesi olayları daha önce Yusufeli’nin Yeniköy Köyü’nde de yaşanmış, risk altındaki evler valilik kararıyla boşaltılmıştı.

Kaynak: İHA