Bir Kızartma Tavasının Tabanı Böyle Temizlenir: En Kalın Yağ Tabakalarını Bile Söküp Atıyor

Sık kullanım nedeniyle tavalarınızda oluşan yanık izleri, yağ tabakaları ve geçmeyen çizikler size yeni bir tava satın almayı cazip hale getirebilir. Ancak dolaplarınızda bulunan ürünleri kullanarak, en hasarlı tavalarınızı bile ilk günkü haline döndürebilirsiniz.

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Bir Kızartma Tavasının Tabanı Böyle Temizlenir: En Kalın Yağ Tabakalarını Bile Söküp Atıyor - Resim: 1

Düzenli olarak kullanılan kızartma ya da teflon tavaları, sık kullanım nedeniyle kalın tabakalarla kaplanabiliyor. Tavalarda oluşan yanık izleri ve çizikler birçok kişi tarafından 'temizlenemez' görülse de, her mutfakta bulunan basit ürünlerle tavaları ilk günkü temizliğine çevirmek mümkün.

KIZARTMA TAVALARINDAKİ KARBON BİRİKİNTİLERİ NASIL TEMİZLENİR?

Uygulanacak temizlik yöntemi yalnızca tavaları kirden kurtarmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda hoş olmayan kokuların da giderilmesine yardımcı olmakta. Temizlemek istediğiniz tavanın tabanına ve kenarlarına bu bölgeleri tamamen kaplayacak şekilde karbonat serpin. Ardından karbonatlı alana sirke ekleyin. Yirmi dakika bekleyin ve bir sünger yardımıyla sert şekilde bastırarak dairesel hareketler çizin. Tavanızın parladığına şahit olacaksınız.


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