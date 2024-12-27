Bir Kez Giden Ev ve Arsa Bakmaya Başlıyor! Emekliliği Bile Beklemeden Akın Akın Göç Ediyorlar

MANYAS KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI

Neden Gitmeli?: 300’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bu park, kuş gözlemcileri için vazgeçilmezdir.

En İyi Ziyaret Dönemi: İlkbahar ve sonbahar.

BALIKESİR’İN AZ BİLİNEN DOĞA HARİKALARI

SÜTÜVEN ŞELALESİ

Edremit ilçesine bağlı bu şelale, Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alıyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için uygun bir rota.

ÇINARLI KÖYÜ

Marmara Adası’nda yer alan Çınarlı Köyü, sessiz bir tatil arayanlar için huzur dolu bir seçenek sunuyor. Çınar ağaçlarının gölgesinde zaman geçirmek isteyenlere hitap eden köy, balıkçı lokantalarıyla da dikkat çekiyor.

ŞAHİNDERE KANYONU

Kaz Dağları Milli Parkı içinde yer alan bu kanyon, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 800’den fazla bitki türüne ev sahipliği yapan bölge, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için uygun bir nokta.