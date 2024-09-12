Bir Kardiyoloğun Asla Yapmamanızı Önerdiği 5 Şey

Kardiyovasküler sistemi destekleyecek şekilde beslenmek ve egzersiz yapmak, kalp krizi riskini engelleyen en önemli faktörler arasında sayılıyor. Kalp sağlığı konusunda uzman olan isimler, erken yaşlarda kalp sorunu yaşamamak için asla yapılmaması gereken 5 davranışı listeledi.

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Bir Kardiyoloğun Asla Yapmamanızı Önerdiği 5 Şey - Resim: 1

Hayatımız için en önemli organların başında kalp geliyor. Dolaşım sisteminin damarlar yoluyla kan pompalamasına yarayan bu organ, vücudunuzda yaşanacak herhangi bir terslik durumlarında ilk tetiklenecek bölgelerden biridir.

Kardiyolog Nicole Harkin, kalp krizi hastalarında en sık görülen davranış bozukluklarını belirterek, bu hastalıkların yaşanmaması için kaçınılması gereken davranışları listeledi.

PASTIRMA TÜKETMEYİN

Her ne kadar Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle toplumun büyük bir bölümü tarafından tüketilemiyor olsa da, pastırma ve sosis gibi işlenmiş etler sağlığımız için en zararlı gıdalar arasında yer alıyor. Bol miktarda doymuş yağ, tuz ve koruyucu madde içeren bu gıdaların düzenli tüketilmesi, kötü kolesterolü ve kan basıncını yükseltir. İstenmeyen bu durum, kalp-damar hastalığı riskini artırır. Bu nedenle protein ihtiyacınızı mümkün olduğunca Balık, tavuk, baklagiller veya fındık gibi sağlıklı ürünlerden karşılamaya özen göstermelisiniz.

UZUN SÜRE UYANIK KALMAK

Bazıları günde 8 saat uykunun fazla olduğunu belirterek, çok daha kısa süreli uykularla yaşamını sürdürmeye çalışır. Ancak bu davranışın uzun süreli yapılması, kalp sağlığınızı olumsuz etkileyecektir. Vücudumuzun tüm organları gibi kalbimizin de uzun süreli uykuya ve dinlenmeye ihtiyacı var.

Yeterli sürelerde uyumamak, yüksek tansiyon, obezite ve diyabet olma riskinizi artırır. Sayılan bu maddelerin hepsi kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleridir. Kalp sağlığınızı ve vücut zindeliğinizi korumak için günde 7-9 saat arasında uyumayı alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor.

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