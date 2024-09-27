Bir Kadın Görünüşü Nedeniyle Uçağa Alınmadı: Nasıl Göründüğü Sosyal Medyada Tartışma Yarattı!

Mary Magdalene ismiyle tanınan ABD'li model, fiziksel görünüşü nedeniyle ABD'de Toronto-Dallas uçak seferine kabul edilmedi. Genç kadın, 10 kilogram ağırlığında olduğunu iddia ettiği göğüsleri nedeniyle uçağa kabul edilmediğini belirtti.

Bir Kadın Görünüşü Nedeniyle Uçağa Alınmadı: Nasıl Göründüğü Sosyal Medyada Tartışma Yarattı! - Resim: 1

Toplum standartlarına oldukça aykırı fiziksel görüntüsü nedeniyle geçtiğimiz aylarda sosyal medyada tartışma konusu olan ABD'li model Mary Magdalene, Toronto ve Dallas arasında uçuş seferi yapacak olan uçağa kabul edilmedi.

Uçağa alınmamasına öfkelenen ve söz konusu durumu sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran genç kadın, 10 kilogram ağırlığında olduğunu iddia ettiği göğüsleri nedeniyle uçağa kabul edilmediğini iddia etti.

KARAR SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Güvenlik bölümünden geçmesine rağmen, tayt ve sporcu atleti ile uçağa binmeye çalışan ancak anormal görüntüsü nedeniyle 'teşhircilik' suçlaması ile karşı karşıya kalan genç kadın, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu durumun kabul edilemez olduğunu savunurken, bazıları ise havayolu şirketine destek vererek, bu kılık ve kıyafet ile uçağa girilmesinin yasaklanması gerektiğini savundu.

Mary Magdalene ise yaşananların ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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