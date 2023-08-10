Bir ilke imza atıldı, ilk defa ekildi: Toprak yüzeyine çıkmaya başladı!

Çiftçiler için önemli bir projenin başlangıcı olan ve ilk tarlaya ekilen ikinci ürünlerin toprak yüzeyine çıkması çiftçileri sevindirdi.

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Bir ilke imza atıldı, ilk defa ekildi: Toprak yüzeyine çıkmaya başladı!

Kayseri'de kuru fasulye ve arpa hasadından sonra tarlaya ekilen ikinci ürünlerin toprak yüzeyine çıkması çiftçileri sevindirdi.

Bir ilke imza atılarak ikinci ekim olarak Yeşilhisar, İncesu ve Sarıoğlan ilçelerinde uygun çeşitler ile ekimi yapılan fasulyeler, yüksek çimlenme oranı ile toprak yüzeyine çıkmaya başladı.

ÖNEMLİ BİR PROJENİN BAŞLANGICI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu çalışmanın Kayseri için önemli bir projenin başlangıcı olduğu ve devamının geleceği belirtildi.

Bir ilke imza atıldı, ilk defa ekildi: Toprak yüzeyine çıkmaya başladı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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