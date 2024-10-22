Bir Gecede Çöktüm Diyenler Meğer Çok Haklıymış: Bilim İnsanları Kritik Eşiği Açıkladı

44 ile 60 yaşları arasında ortaya çıkan ani kırışıklıklar, artan ağrı ve sızılar ile gece boyunca hissedilen çökme duygusu, yaşlanma süreçlerinden kaynaklanıyor. Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yaşla ilgili sağlık sorunlarındaki ani artışların belirli dönemlerde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Araştırmaya, 25 ila 75 yaş arasındaki 108 gönüllü katıldı. Katılımcılardan yaklaşık yedi yıl boyunca kan, dışkı örnekleri ile deri, ağız ve burun sürüntüleri alındı. İncelenen örneklerde 135 bin farklı molekül (RNA, protein ve metabolit) ve mikroorganizmalar (bağırsaklar ve deride bulunan bakteri, virüs ve mantarlar) tespit edildi.

KRİTİK YAŞ ARALIĞI BELLİ OLDU

Araştırma, molekül ve mikroorganizmalardaki değişimlerin kademeli ve kronolojik bir şekilde yaşanmadığını, özellikle 40'lı yaşların ortaları ile 60'lı yaşların başlarında büyük değişimlerin meydana geldiğini gösterdi.

Başlangıçta, bu yaşlardaki değişimlerin kadınlardaki perimenopozal değişikliklere bağlı olduğu düşünülüyordu; ancak veriler, erkeklerde de benzer değişimlerin görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmanın başyazarı Dr. Xiaotao Shen, menopozun kadınlardaki değişikliklere etkisi olduğunu belirtirken, "Bu değişimleri etkileyen başka önemli faktörler de olabilir" dedi.

HER İKİ DÖNEMDE DE SORUNLAR YAŞANDI

Araştırma, ilk değişim dalgasının kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı moleküller ile kafein ve alkol metabolizmasındaki değişimlere odaklandığını, ikinci dalganın ise bağışıklık sistemi, karbonhidrat metabolizması ve böbrek fonksiyonları üzerindeki etkilerini inceledi. Deri ve kas yaşlanmasıyla bağlantılı moleküller, her iki dönemde de sorunlar yaşadığını gösterdi.

Araştırma, yaşa bağlı hastalık riskinin kademeli olarak artmadığını, 60 yaşından sonra Alzheimer ve kardiyovasküler hastalık riskinin hızlandığını ortaya koydu. Ayrıca, bazı değişikliklerin yaşam tarzı ile bağlantılı olabileceği vurgulandı. Örneğin, 40'lı yaşlarda artan stresin alkol tüketimini tetikleyerek metabolizma değişikliklerine neden olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, daha hızlı kas kaybı dönemlerinde egzersizin artırılmasının sağlık üzerinde olumlu etkiler yapabileceğini ifade etti. Stanford Üniversitesi Genom Bilimi ve Kişiselleştirilmiş Tıp Merkezi direktörü Dr. Michael Snyder, "Zamanla yavaş bir değişim yaşamıyoruz. 40'lı yaşların ortaları ve 60'ların başlarında dramatik değişimler ortaya çıkıyor. Hala sağlıklıyken yaşam tarzımızı gözden geçirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi