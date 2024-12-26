Bir Defa Eken Paraya Para Demiyor! Siyah İnci Deniliyor, Durmadan Meyve Veriyor
Doğanın eşsiz armağanlarından biri olan Jabuticaba, sıra dışı özellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. "Siyah inci" olarak da adlandırılan bu egzotik meyve, hem görüntüsü hem de faydalarıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Anavatanı Brezilya olan Jabuticaba ağacı, yavaş büyümesiyle biliniyor. İlk meyvesini vermesi 8 ila 10 yıl sürebilen bu ağaç, ürün vermeye başladığında ise yıl boyunca birçok kez meyve veriyor. Bu özelliğiyle sabrın ve doğanın mucizelerinin bir simgesi olarak görülüyor. Türkiye’de henüz yaygın olarak yetiştirilmese de uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde yetiştirilebileceği belirtiliyor.
JABUTİCABANIN FAYDALARI
Jabuticaba, yüksek antioksidan içeriği ve zengin C vitamini sayesinde tam bir sağlık deposu. Brezilya halk tıbbında astım, ishal ve cilt problemleri gibi rahatsızlıkların tedavisinde doğal bir destek olarak kullanılıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve yaşlanma karşıtı etkiler sunduğu biliniyor.
AĞACIN GÖVDESİNDEKİ SİYAH İNCİLER
Jabuticaba ağacının gövdesine tutunan siyah renkli meyveler, adeta serpilmiş incileri andırıyor. İlk bakışta şaşırtan bu meyveler, ekşimsi kabuğuyla ve üzüm benzeri tatlı iç kısmıyla damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor.
TAZE VE İŞLENMİŞ TÜKETİM SEÇENEKLERİ
Jabuticaba meyvesi, taze olarak tüketilebildiği gibi reçel, şarap ve likör yapımında da kullanılıyor. Ekşi ve tatlı aromaların dengesiyle öne çıkan bu meyve, egzotik tatları sevenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.
Jabuticaba, yavaş ama sürekli meyve veren yapısıyla doğanın mucizelerini gözler önüne seriyor ve her yönüyle keşfetmeye değer bir bitki olarak dikkat çekiyor.