Bir Ağacın Kaç Yaşında Olduğunu Bu Şekilde Öğrenebilirsiniz

Hemen hemen herkes, oldukça büyük ve yaşlı bir görüntüye sahip olan ağaçlarla karşılaşmış ve o ağacın kaç yaşında olduğunu merak etmiştir. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre bilinen en eski ağaç, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 4117 yaşındaki porsuk ağacı.



Ancak uzmanlar tarafından anlatılan yöntemler, bir ağacın yaşam halkalarını sayarak, kaç yaşında olduğuna ilişkin anlamlı bir tahmin yapmayı mümkün kılıyor.