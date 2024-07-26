Bir Ağacın Kaç Yaşında Olduğunu Bu Şekilde Öğrenebilirsiniz
Büyük parklarda ya da yeşil alanlarda görülen çınar ve kavak ağaçlarının kaç yaşında olduğunu sizler de merak etmişsinizdir. Bazıları oldukça genç, bazıları ise asırları deviren bu ağaçların kaç yıldır orada olduklarını yaş halkalarına bakarak öğrenebilirsiniz.
Hemen hemen herkes, oldukça büyük ve yaşlı bir görüntüye sahip olan ağaçlarla karşılaşmış ve o ağacın kaç yaşında olduğunu merak etmiştir. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre bilinen en eski ağaç, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan 4117 yaşındaki porsuk ağacı.
Ancak uzmanlar tarafından anlatılan yöntemler, bir ağacın yaşam halkalarını sayarak, kaç yaşında olduğuna ilişkin anlamlı bir tahmin yapmayı mümkün kılıyor.
Bir ağacın uzaması, kabuklarının altında bulunan 'kambiyum' isimli katman sayesinde mümkündür. Ağaçların önemli bölümünde kambiyum hücreleri ilkbahar aylarında çok hızlı bölünürken, kış aylarında ise çok yavaş bölünmekte. Bu büyüme süreciyle birlikte ağaçların kütüklerinde bulunan halkalar oluşmakta.
AĞAÇLAR HER YIL BİR HALKA OLUŞTURUYOR
Farklı mevsimlerde yaşanan gelişmeler sonucunda ağaçlar, her yıl kütükleri etrafında 1 halka oluşturmakta. Uzmanlar bu halkaları sayarak ağaçlar hakkında kesin bir yaş tahmini yapabiliyor.
İstanbul'da bulunan Gülhane Parkı ve benzeri tarihi yerlerdeki asırlık çınarların kütüklerinde bu halkalardan yüzlerce bulunmakta.
Sizler de tarihi bir bölgede bulunan ağaçlar ile karşı karşıya geldiğinizde, mevsimsel olarak siyah ve kahverengi şeklinde ortaya çıkan halkaları sayarak, yanınızda bulunan ağacın kaç yıldır tarihe tanıklık ettiğini öğrenebilirsiniz.