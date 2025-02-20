Binalarda Artık Tamamen Zorunlu! Yeni Dönem Başlıyor
Binalarda enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardının zorunlu hale gelmesine dair detaylar, Resmî Gazete'de yayımlandı. Standardın uygulanması, binalarda ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçlarının hesaplanması ve enerji kayıplarının belirlenmesi gibi konuları kapsayarak daha geniş bir alanı hedef alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
"TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardı, binalarda ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplamak için kurallar belirliyor ve en yüksek ısıtma ve soğutma enerji kayıpları ile kazançlarının sınırlarını çiziyor. Bu standarda, konutlar, ofisler, sanayi yapıları ve eğitim tesislerinden sağlık kuruluşlarına kadar birçok bina türü dahil olacak. Ayrıca, hava limanları, demiryolu garları, depolar, cezaevleri gibi yapılar da bu kapsama alınıyor.
YENİ DÜZENLEMENİN DAYANAĞI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ
Bu yeni düzenleme, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 1/4/2025 tarihinde yürürlüğe girecek. 2008 ve 2009 yıllarında yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren eski TS 825 standardı ise artık geçerli olmayacak.
STANDARDIN TEMİNİ VE UYGULAMA SÜRECİ
Yeni standarda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) merkez teşkilatı, belgelendirme müdürlükleri ve il temsilcilikleri aracılığıyla ulaşılabilecek. Detaylı bilgilere, TSE’nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek. Yeni düzenleme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.
TS 825 STANDARDI NEDİR?
TS 825, binalarda ısı yalıtımı ile ilgili kuralları belirleyen bir standarttır. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan bu standart, binaların enerji verimliliğini artırmayı, ısı kayıplarını azaltmayı ve yakıt tüketimini düşürmeyi hedefler.
TS 825 STANDARDININ KAPSAMI
Binalarda ısı yalıtımı hesaplama yöntemleri belirlenir.
Isı iletim katsayıları (U değerleri) tanımlanır.
Çatı, duvar, döşeme ve pencere gibi yapı elemanlarının ısı yalıtımı şartları belirlenir.
İklim verileri dikkate alınarak bina enerji ihtiyacı hesaplanır.
Mekanik sistemler ve havalandırma ile ilgili ısı kayıpları değerlendirilir.
TS 825 STANDARDININ ÖNEMİ
Enerji Tasarrufu: Isı yalıtımı, ısınma ve soğutma giderlerini azaltır.
Konfor Seviyesi: İç ortam sıcaklık dalgalanmaları azalır.
Çevresel Etkiler: Karbon salınımı düşer.
Yönetmeliklere Uyum: TS 825, binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alabilmesi için gereklidir.
Yeni binalarda zorunlu hale getirilen bu standarda, mevcut binalarda da enerji verimliliği artırılmak istendiğinde başvurulacak.
BÖLGELERE GÖRE U DEĞERLERİ SINIRLARI
TS 825, Türkiye’yi 4 iklim bölgesine ayırarak her bölge için maksimum U değerlerini belirler. Eğer hesaplanan U değerleri, ilgili bölgedeki maksimum sınırları aşarsa, ek ısı yalıtımı yapılması gerekir.
ISI KÖPRÜLERİ VE HAVA SIZDIRMAZLIKLARI
TS 825, ısı köprülerini minimuma indirmeyi önerir. Ayrıca, binaların hava sızdırmazlığının artırılması ve cephe detaylarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulanır.