Binalarda Artık Tamamen Zorunlu! Yeni Dönem Başlıyor

"TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardı, binalarda ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyaçlarını hesaplamak için kurallar belirliyor ve en yüksek ısıtma ve soğutma enerji kayıpları ile kazançlarının sınırlarını çiziyor. Bu standarda, konutlar, ofisler, sanayi yapıları ve eğitim tesislerinden sağlık kuruluşlarına kadar birçok bina türü dahil olacak. Ayrıca, hava limanları, demiryolu garları, depolar, cezaevleri gibi yapılar da bu kapsama alınıyor.