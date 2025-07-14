Bill Gates Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı: 10 Yıl İçinde Bu 2 Meslek Yok Olacak

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Microsoft’un kurucusu ve teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Bill Gates, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı dönüşüme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı televizyon programında konuşan Gates, sağlık ve eğitim alanlarında yapay zekanın devreye girmesiyle birlikte bazı mesleklerin insan gücüne ihtiyaç duymayacağını ifade etti.

EĞİTİM VE SAĞLIKTA İNSANSIZ DÖNEM BAŞLIYOR

Gates, özellikle doktorluk ve öğretmenlik gibi alanlarda yapay zekanın etkisinin hızla artacağını belirtti. “Artık iyi bir doktor ya da öğretmene ulaşmak zor olabilir, ancak yapay zeka bu hizmetleri daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hale getirecek” ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin özellikle ruh sağlığı desteği ve temel sağlık hizmetlerinde büyük bir fark yaratabileceğini vurguladı.

“ÇALIŞMA HAYATININ TANIMI TAMAMEN DEĞİŞECEK”

Gelecekte çalışma sisteminin de değişeceğini belirten Gates, “Haftada sadece iki ya da üç gün çalışmak mümkün olabilir. İş tanımı yeniden yapılacak. Bunlar önümüzdeki dönemde en çok tartışılacak konular olacak” dedi. Yapay zekanın yalnızca işleri dönüştürmekle kalmayacağını, aynı zamanda iş yaşamına dair alışkanlıkları da kökten değiştireceğini ifade etti.

YENİ TEKNOLOJİLER HEYECAN KADAR KAYGI DA YARATIYOR

Gates, yapay zekanın sunduğu fırsatların heyecan verici olduğunu ancak bu gücün sınırlarının çizilmesi gerektiğini söyledi. “İnovasyon beni heyecanlandırıyor ama aynı zamanda endişelendiriyor. Bu teknolojiyi kontrol edebilecek miyiz?” diyerek, toplumsal olarak bu gelişmelere dikkatli yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

ÜRETİMDE YAPAY ZEKA, SOSYAL ALANDA İNSAN ÖN PLANDA OLACAK

Sosyal ve kültürel yaşamda insanların varlığının süreceğini belirten Gates, buna karşın üretim, ulaşım ve gıda gibi temel sektörlerde yapay zekanın ön plana çıkacağını ifade etti. Gates’e göre, bu alanlardaki birçok sorunun çözümünde artık insan emeği yerine akıllı sistemler kullanılacak.

Kaynak: Haber Merkezi