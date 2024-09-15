Bilim İnsanlarından Kritik Uyarı: 20 Yıl İçinde İnsanların Yüzde 70'i Tehdit Altında Olacak

CICERO Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi ve Reading Üniversitesi'nin desteğiyle yürütülen çalışma, küresel emisyonların azaltılmadığı senaryoda, dünya genelinde aşırı hava olaylarının hızla artacağını öngörüyor.

NÜFUSUN YÜZDE 70'İ TEHDİT ALTINDA

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, emisyonlar Paris Anlaşması hedeflerine ulaşacak seviyede azaltıldığında, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 20'si aşırı hava koşulları riskiyle karşı karşıya kalacak. Ancak yeterli önlem alınmazsa bu oran yüzde 70’e çıkabilir. Çalışma, küresel ısınmanın hava durumu üzerindeki normal değişimlerle birleşerek, hem sıcaklık hem de yağışlarda on yıllar sürecek hızlı değişimler yaratabileceğini gösteriyor.

EN ÇOK RİSK ALTINDA BU BÖLGELER VAR

Araştırmanın başyazarı Dr. Carley Iles, bölgesel değişikliklere odaklandıklarını ve önümüzdeki on yıllarda tropik ve subtropik bölgelerin sıcaklık ve yağışlarda büyük değişimlerle karşı karşıya kalacağını belirtiyor. İklim simülasyonlarına göre, yüksek emisyon senaryosu altında bu bölgelerde yaşayan nüfusun yüzde 70’i aşırı sıcaklık ve yağış değişimlerinden etkilenecek.