Bilim İnsanlarına Göre Bu Davranış Saatlerce Uykuya Dalmanıza Engel Oluyor

Sağlıklı bir zihin için en önemli gereksinimlerden biri de düzenli bir uyku. Ancak yatağa erken saatlerde girilse bile, bazı nedenlerden ötürü uykuya dalmak saatleri bulabiliyor. Ertesi gün için uykusuzluk ve enerji kaybına neden olan bu durumun önüne geçebilmek ise mümkün. Bilim insanları, herkes tarafından yaygın olarak yapılan ve uykuya dalmayı güç hale getiren hataları açıkladı.

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Bilim İnsanlarına Göre Bu Davranış Saatlerce Uykuya Dalmanıza Engel Oluyor - Resim: 1

Geceleri yemek yemenin ya da kafein almanın uykusuzluğa neden olduğu bilinir. Ancak yapılan araştırmalar, uykuya dalınmasında sorun yaratan yaygın bir davranışın daha olduğunu gösteriyor. Duke Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, yatmadan kısa süre önce sosyal medya paylaşımı yapmanın uykuya dalma sürecini üç saate kadar geciktirebildiğini ortaya çıkardı.

ETKİLEŞİM TAKİBİ UYKUSUZLUĞA NEDEN OLUYOR

50 bin kişinin üzerinde denek grubuna yönelik yapılan araştırmada, uykuya dalmak için yatağa gitmeden önceki 1 saat kıstas alındı. Bu zaman aralığında sosyal medya paylaşımı yapanların, uykuya dalarken gecikme yaşadıkları öğrenilirken, paylaşımlara gelen beğeni ve yorumları takip etmenin uyku hormonunu baskıladığı anlaşıldı.

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