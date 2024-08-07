Bilim İnsanlarına Göre Bu Davranış Saatlerce Uykuya Dalmanıza Engel Oluyor

Geceleri yemek yemenin ya da kafein almanın uykusuzluğa neden olduğu bilinir. Ancak yapılan araştırmalar, uykuya dalınmasında sorun yaratan yaygın bir davranışın daha olduğunu gösteriyor. Duke Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, yatmadan kısa süre önce sosyal medya paylaşımı yapmanın uykuya dalma sürecini üç saate kadar geciktirebildiğini ortaya çıkardı.



ETKİLEŞİM TAKİBİ UYKUSUZLUĞA NEDEN OLUYOR



50 bin kişinin üzerinde denek grubuna yönelik yapılan araştırmada, uykuya dalmak için yatağa gitmeden önceki 1 saat kıstas alındı. Bu zaman aralığında sosyal medya paylaşımı yapanların, uykuya dalarken gecikme yaşadıkları öğrenilirken, paylaşımlara gelen beğeni ve yorumları takip etmenin uyku hormonunu baskıladığı anlaşıldı.