Bilim İnsanları Tek Tek Sıraladı! Bu Yiyecekler Beyni 1,5 Yıl Yaşlandırıyor

Brezilyalı bilim insanları, altı yapay tatlandırıcının hafıza ve düşünme becerilerini zayıflattığını, beynin 1,5 yıl daha hızlı yaşlanmasına yol açtığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bilim İnsanları Tek Tek Sıraladı! Bu Yiyecekler Beyni 1,5 Yıl Yaşlandırıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brezilya’da yapılan yeni bir araştırma, milyonlarca kişinin günlük yaşamda tükettiği yapay tatlandırıcıların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koydu. Aspartam, sakarin, asesülfam potasyum, eritritol, ksilitol ve sorbitolün hafıza, dil ve düşünme becerilerini zayıflattığı, ayrıca beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığı belirlendi.

HAFIZA VE DÜŞÜNME YETİSİNİ AZALTIYOR

Araştırmacılar, söz konusu tatlandırıcıların beyinde hasara yol açma mekanizmasını tam olarak anlamaya çalışıyor. Ancak daha önceki çalışmalarda bu maddelerin beyin damarlarında pıhtılaşmaya ve enfeksiyon riskine neden olabileceği gösterilmişti.

Gazlı içecekler, düşük kalorili tatlılar, yoğurtlar ve atıştırmalıklar gibi pek çok üründe bulunan bu tatlandırıcıların; kilo kontrolü, kan şekeri düzenlemesi ve diş sağlığı için tercih edildiği biliniyor.

BEYNİ 1,5 YIL YAŞLANDIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bilim İnsanları Tek Tek Sıraladı! Bu Yiyecekler Beyni 1,5 Yıl Yaşlandırıyor - Resim : 1

Çalışmada, en fazla tatlandırıcı tüketen kişilerin beyinlerinin, hiç tüketmeyenlere kıyasla 1,5 yıl daha hızlı yaşlandığı tespit edildi. Katılımcıların günlük alım miktarının ortalama 190-200 miligram olduğu ve bunun bir kutu diyet koladaki miktara denk geldiği belirtildi.

Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada, 12 bin yetişkin sekiz yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 52 iken, çoğunun kamu çalışanı olduğu ve ülkenin altı büyük şehrinde yaşadığı ifade edildi.

Bilim İnsanları Tek Tek Sıraladı! Bu Yiyecekler Beyni 1,5 Yıl Yaşlandırıyor - Resim : 2

60 YAŞ ALTI DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Sonuçlara göre, özellikle diyabet hastalarının tatlandırıcılardan daha fazla etkilendiği gözlemlendi. 60 yaş altındaki kişilerde beyin yaşlanmasının hızlandığı görülürken, ileri yaş grubunda anlamlı bir değişim tespit edilmedi.

Araştırmada ayrıca bazı süt ürünleri ve meyvelerde doğal olarak bulunan tagatozun incelendiği ve beyin sağlığıyla bağlantılı herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığı da ortaya çıktı.

Z Kuşağının Yeni Flört Modası: Shrekking! Gençler Arasında Hızla Yayılıyor, Uzmanlar UyarıyorZ Kuşağının Yeni Flört Modası: Shrekking! Gençler Arasında Hızla Yayılıyor, Uzmanlar UyarıyorYaşam

Kreşte Skandal Hata: Dede Yanlış Çocuğu Evine Götürdü, Aile İsyan EttiKreşte Skandal Hata: Dede Yanlış Çocuğu Evine Götürdü, Aile İsyan EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
İngiltere Kraliyet Ailesini Yıkan Ölüm! 'Derin Bir Üzüntü İçindeyiz' Kraliyet Ailesini Yıkan Ölüm
Z Kuşağının Yeni Flört Modası: Shrekking! Gençler Arasında Hızla Yayılıyor, Uzmanlar Uyarıyor Z Kuşağının Yeni Flört Modası Shrekking!
Böyle Maç Mı Kazanacaksınız! Galatasaray’ın Devler Ligi'ndeki Rakibinden Hain Plan: Tüm Hukukçuları Devreye Soktular Aslan İçin Hain Plan
Eski ABD Başkanına Bir Kanser Teşhisi Daha! Gizlice Ameliyata Alındı Gizlice Ameliyata Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!