Bilim İnsanları Tek Tek Sıraladı! Bu Yiyecekler Beyni 1,5 Yıl Yaşlandırıyor

Brezilya’da yapılan yeni bir araştırma, milyonlarca kişinin günlük yaşamda tükettiği yapay tatlandırıcıların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koydu. Aspartam, sakarin, asesülfam potasyum, eritritol, ksilitol ve sorbitolün hafıza, dil ve düşünme becerilerini zayıflattığı, ayrıca beynin yaşlanma sürecini hızlandırdığı belirlendi.

HAFIZA VE DÜŞÜNME YETİSİNİ AZALTIYOR

Araştırmacılar, söz konusu tatlandırıcıların beyinde hasara yol açma mekanizmasını tam olarak anlamaya çalışıyor. Ancak daha önceki çalışmalarda bu maddelerin beyin damarlarında pıhtılaşmaya ve enfeksiyon riskine neden olabileceği gösterilmişti.

Gazlı içecekler, düşük kalorili tatlılar, yoğurtlar ve atıştırmalıklar gibi pek çok üründe bulunan bu tatlandırıcıların; kilo kontrolü, kan şekeri düzenlemesi ve diş sağlığı için tercih edildiği biliniyor.

BEYNİ 1,5 YIL YAŞLANDIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışmada, en fazla tatlandırıcı tüketen kişilerin beyinlerinin, hiç tüketmeyenlere kıyasla 1,5 yıl daha hızlı yaşlandığı tespit edildi. Katılımcıların günlük alım miktarının ortalama 190-200 miligram olduğu ve bunun bir kutu diyet koladaki miktara denk geldiği belirtildi.

Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada, 12 bin yetişkin sekiz yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 52 iken, çoğunun kamu çalışanı olduğu ve ülkenin altı büyük şehrinde yaşadığı ifade edildi.

60 YAŞ ALTI DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Sonuçlara göre, özellikle diyabet hastalarının tatlandırıcılardan daha fazla etkilendiği gözlemlendi. 60 yaş altındaki kişilerde beyin yaşlanmasının hızlandığı görülürken, ileri yaş grubunda anlamlı bir değişim tespit edilmedi.

Araştırmada ayrıca bazı süt ürünleri ve meyvelerde doğal olarak bulunan tagatozun incelendiği ve beyin sağlığıyla bağlantılı herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmadığı da ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi