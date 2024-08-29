Bilim İnsanları Tartışmayı Sonlandırdı: Hangisi Daha Sağlıklı Çay mı Kahve mi?

En çok tüketilen içecekler arasında yer alan çay ve kahve, farklı lezzetlere sahip olmalarının yanı sıra, sağlığa fayda açısından da ayrışıyor. Kahvenin ve çayın birbirine karşı çok sayıda avantaj ve dezavantajı bulunuyor olsa da, doktorlar iki içecekten hangisinin daha sağlıklı olduğunu kesin olarak belirlemiş durumda.

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Bilim İnsanları Tartışmayı Sonlandırdı: Hangisi Daha Sağlıklı Çay mı Kahve mi? - Resim: 1

Türkiye'de en sevilen içeceklerin başında çay ve kahve geliyor.

İnsanların çay ya da kahve tercihini çoğu zaman lezzetleri ve damak zevkleri belirliyor olsa da, kahve ve çayın sağlığa yönelik olumlu ve olumsuz etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu tartışma üzerine yoğunlaşan uzmanlar, çay ve kahve üzerine yönelik incelemelerini tamamlayarak hangisinin daha faydalı olduğunu açıkladı. Ancak öncesinde çay ve kahvenin ayrı ayrı faydalarını incelemek gerekiyor.

ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Her gün milyonlarca bardak içilen çay, şekersiz tüketilmesi halinde kalp ve kan damarlarının yanı sıra beyin fonksiyonlarını da olumlu olarak etkiliyor. Ayrıca çaya yönelik en önemli avantaj, içeceğin kendi başına neredeyse kalorisiz oluşudur.

Tıpkı su içmek gibi çay tüketimi, insanların hiçbir şekilde kilo almamasına neden oluyor. Bu nedenle uzmanlar, şeker kullanılmaması halinde çay için herhangi bir kısıtlama getirmiyor.

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