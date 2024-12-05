Bilim İnsanları Resmen Açıkladı: 5 Alışkanlığın İnanılmaz Etkisi Ortaya Çıktı! Ömrü 10 Yıl Uzatıyor!

Harvard Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, tıp dünyasında önemli bir referans olarak kabul edilen Circulation dergisinde yayımlandı.

10 YIL DAHA UZUN BİR YAŞAM İÇİN 5 ALIŞKANLIK

Harvard araştırmacıları, "Hemşirelerin Sağlık Çalışması" ve "Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması" gibi iki uzun vadeli projeyi analiz ederek, şu 5 alışkanlığın yaşam süresini artırabileceğini tespit etti:

Sağlıklı Beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir diyet uygulamak, ömrü uzatmada önemli bir rol oynuyor.

Düzenli Fiziksel Aktivite: Günde en az 30 dakikalık egzersiz, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekliyor.

Kötü Alışkanlıklardan Vazgeçmek: Özellikle sigara kullanımını bırakmak, uzun ömür üzerinde belirgin bir etki yapıyor.

Kilo Kontrolü: Vücut ağırlığını sağlıklı bir seviyede tutmak, yaşam kalitesini artırıyor.

Alkol Tüketimini Sınırlamak: Günde bir kadehten fazla alkol tüketiminden kaçınmak, sağlık risklerini azaltıyor.