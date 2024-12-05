Bilim İnsanları Resmen Açıkladı: 5 Alışkanlığın İnanılmaz Etkisi Ortaya Çıktı! Ömrü 10 Yıl Uzatıyor!
Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, yaşam tarzı ve sağlık üzerine yaptıkları uzun vadeli bir araştırmada, ömrü 10 yıldan fazla uzatabilecek beş temel alışkanlığı belirledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Harvard Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, tıp dünyasında önemli bir referans olarak kabul edilen Circulation dergisinde yayımlandı.
10 YIL DAHA UZUN BİR YAŞAM İÇİN 5 ALIŞKANLIK
Harvard araştırmacıları, "Hemşirelerin Sağlık Çalışması" ve "Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması" gibi iki uzun vadeli projeyi analiz ederek, şu 5 alışkanlığın yaşam süresini artırabileceğini tespit etti:
Sağlıklı Beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir diyet uygulamak, ömrü uzatmada önemli bir rol oynuyor.
Düzenli Fiziksel Aktivite: Günde en az 30 dakikalık egzersiz, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekliyor.
Kötü Alışkanlıklardan Vazgeçmek: Özellikle sigara kullanımını bırakmak, uzun ömür üzerinde belirgin bir etki yapıyor.
Kilo Kontrolü: Vücut ağırlığını sağlıklı bir seviyede tutmak, yaşam kalitesini artırıyor.
Alkol Tüketimini Sınırlamak: Günde bir kadehten fazla alkol tüketiminden kaçınmak, sağlık risklerini azaltıyor.
ARAŞTIRMANIN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLARI
Bu araştırmaya, 30 yıl boyunca düzenli sağlık kontrollerinden geçen ve uzmanlar tarafından incelenen 123.219 sağlık çalışanı katıldı. Sonuçlar şu şekilde oldu:
Kadınlar için: 50 yaşında bu beş alışkanlığı benimseyen bir kadın, yaşam süresini 43 yıl daha uzatabilir. Ancak bu alışkanlıkları benimsememesi durumunda ömrü 29 yılla sınırlı kalabilir.
Erkekler için: 50 yaşından itibaren bu alışkanlıkları benimseyen bir erkek, yaşam süresini 38 yıl daha artırabilir. Ancak bu önerilere uymayan bir erkek için bu süre yalnızca 26 yılla sınırlı kalabilir.
UZMAN GÖRÜŞÜ: SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR AZINLIKTA
Araştırmanın baş yazarı Dr. Frank Hu, uzun süreli bu deneyin sağlıklı alışkanlıkların insan ömrü üzerindeki etkilerini açıkça gösterdiğini vurguladı. Ancak günümüzde bu beş sağlıklı alışkanlığın toplumda hâlâ yaygın olmadığını belirtti. Dr. Hu, bireylerin yaşam kalitesini artırmak için beslenme düzenine daha fazla dikkat etmesi, düzenli egzersiz yapması ve kötü alışkanlıkları bırakması gerektiğini ifade etti.