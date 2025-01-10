Bilim İnsanları Ortaya Çıkardı: Mavi Gözlü İnsanların Atası Bakın Kimmiş
Bilim insanları, dünya üzerindeki tüm mavi gözlü insanların genetik olarak aynı ataya dayandığını ortaya çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, mavi gözlülerin genetik geçmişi 6.000 ila 10.000 yıl önce yaşamış bir insana uzanıyor.
MAVİ GÖZLERİN NADİDE GENETİK MİRASI
Araştırma sonuçları, mavi gözlerin nadir bulunmasının genetik bir mutasyondan kaynaklandığını gösterdi. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 8-10’unun mavi gözlü olduğu belirtilirken, bu durumun kahverengi pigment üretimini durduran bir genetik değişimle ilişkili olduğu söyleniyor.
MAVİ GÖZLER NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bilim insanlarının açıklamalarına göre, başlangıçta tüm insanların gözleri kahverengiydi. Ancak OCA2 adı verilen genin, HERC2 adlı başka bir gen tarafından etkilenmesi sonucu kahverengi pigment üretimi durdu ve mavi gözler ortaya çıktı. Bu mutasyon, bugün mavi gözlü tüm kişilerde aynı şekilde tespit ediliyor.
‘ASLEN HERKES KAHVERENGİ GÖZLÜYDÜ’
Kopenhag Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hans Eiberg, “Aslen hepimiz kahverengi gözlüydük. Ancak kromozomlarımızda OCA2 genini etkileyen bir mutasyon, kahverengi pigment üretme yeteneğini tamamen kapatarak mavi gözlerin oluşmasını sağladı” dedi.
ZAMANLA KAHVERENGİYE DÖNÜYOR
Araştırma sonuçları, çocukluk döneminde mavi olan gözlerin zamanla kahverengiye dönüşebileceğini de ortaya koydu. Bu değişim, kahverengi pigmentin gelişim sürecine ve genetik mutasyonun etkisine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.