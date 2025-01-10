Bilim İnsanları Ortaya Çıkardı: Mavi Gözlü İnsanların Atası Bakın Kimmiş

Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, mavi gözlülerin genetik geçmişi 6.000 ila 10.000 yıl önce yaşamış bir insana uzanıyor.

MAVİ GÖZLERİN NADİDE GENETİK MİRASI

Araştırma sonuçları, mavi gözlerin nadir bulunmasının genetik bir mutasyondan kaynaklandığını gösterdi. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 8-10’unun mavi gözlü olduğu belirtilirken, bu durumun kahverengi pigment üretimini durduran bir genetik değişimle ilişkili olduğu söyleniyor.